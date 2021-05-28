Медики раскрыли секрет крепкого сна 1 28.05.2021, 20:32

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Сон очень важен для того, чтобы чувствовать себя отдохнувшим и энергичным в течение всего дня.

Нехватка сна приводит к забывчивости, неспособности сконцентрироваться, высокому кровяному давлению, ожирению, сердечно-сосудистым заболеваниям и депрессии, пишет сайт medicina.ua. Преимущества полноценного сна, с другой стороны, включают в себя похудение, хороший иммунитет, улучшение памяти и обучаемости. Что можно сделать, чтобы крепко спать, без применения таблеток?

Бразильские и грецкие орехи способствуют сну, потому что они содержат белок, калий и селен, которые помогают организму вырабатывать мелатонин – гормон сна. Нут (турецкий горох) и креветки – хороший источник триптофана, который преобразовывается в серотонин. Это вещество также играет важную роль в регуляции сна.

Вечером полезно есть салат-латук. Его сок обладает успокаивающими свойствами и расслабляет мозг. Вы можете сделать чай из латука – залить несколько листьев горячей водой на 10-15 минут. Для того чтобы вырабатывать серотонин и мелатонин, организм также нуждается в витамине B6. Он содержится в тунце, лососе, сыром чесноке и фисташках. Ромашковый чай помогает заснуть, потому что в нем есть глицин, расслабляющий нервы и мышцы.

Если вы склонны к бессоннице, исключите употребление напитков с кофеином во второй половине дня. За час до сна выключите телевизор, компьютер, планшет или смартфон – свет экранов стимулирует мозг. Старайтесь ложиться спать и вставать приблизительно в одно и то же время, даже на выходных.

Примите горячую ванную. Перед сном обычно происходит снижение температуры тела. Приятная горячая вода искусственно повышает температуру. Когда вы вернетесь в свою спальню, она снова опустится. Это поддержит естественный процесс регулировки температуры, способствующий засыпанию. Также полезно выпить молока или съесть банан. Они содержат триптофан и другие вещества, способствующие расслаблению.

Врачи обращают внимание на то, что проблема сна является актуальной в глобальном масштабе. Плохой сон отрицательно влияет на здоровье и качество жизни почти 45% населения планеты.

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