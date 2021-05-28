Байден проведет переговоры с Зеленским перед встречей с Путиным 28.05.2021, 20:36

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Фото из открытых источников

МИД Украины занимается логистическим аспектом переговоров президентов.

Президенты Украины и США Владимир Зеленский и Джо Байден проведут переговоры перед встречей Байдена с российским президентом Путиным. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин, пишет nv.ua.

По словам Енина, перед встречей Байдена и Путина с американским президентом поговорит Зеленский. Замглавы МИД сказал, что сейчас его ведомство «тщательно готовит повестку дня» и занимается логистическим аспектом переговоров Зеленского и Байдена.

Ранее издание zn.ua со ссылкой на источник в Кабинете министров сообщало, что Киев и Вашингтон готовят телефонный звонок Владимира Зеленского и Джо Байдена. Первые переговоры президентов состоялись 2 апреля, на фоне наращивания российских войск у границы Украины.

Встреча Путина и Байдена пройдет в Женеве 16 июня. Американский президент сказал, что хотел бы провести предложенный им саммит с президентом России Владимиром Путиным во время июньской поездки в Европу.

Их телефонные переговоры прошли 13 апреля. Глава Белого дома выразил обеспокоенность наращиванием российской военной мощи в оккупированном Крыму и на границе Украины и призвал Россию снизить напряженность.

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