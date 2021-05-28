Марина Адамович впервые за год увидела мужа Николая Статкевича 28.05.2021, 20:55

Политзаключенного этапировали из Жодино в Гомель.

Впервые за почти год Марина Адамович смогла попасть на свидание со своим мужем, политзаключенным Николаем Стакевичем. Произошло это 26 мая совершенно неожиданно. Политика этапировали из Жодино в Гомель, но информации об этом не было, передает «Радыё Рацыя».

Тогда Марина Адамович сама поехала в Гомель, там получилось встретиться. Она объяснила, почему суд должен проходить именно в этом городе.

По словам Марины Адамович, лицам, которые проходят по одному делу с Николаем Статкевичем, инкриминируется дополнительная статья, такие дела ведутся только на уровне областного суда.

- Инкриминируется статья 130 - «разжигание ненависти». Эта статья предусматривает, чтобы суд проводился не меньше, чем на уровне области, или в Верховном суде. Насколько я понимаю, Верховный суд сейчас «очень занят» рассмотрением дела Виктора Бабарикo и его коллег.

Николай Статкевич за решеткой уже почти год. Его обвиняют в «организации массовых беспорядков».

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