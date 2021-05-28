Республиканцы заблокировали расследование штурма Капитолия 28.05.2021, 21:16

Фото: REUTERS

Трамп продолжает сохранять серьезное влияние на республиканский электорат даже после своего ухода из Белого дома.

Республиканцы в Сенате США заблокировали создание двухпартийной комиссии по расследованию январского штурма Капитолия, совершенного сторонниками Дональда Трампа. Об этом сообщает Reuters (перевод — svoboda.org). За проект проголосовали 54 сенатора, в том числе шесть представителей Республиканской партии, а 35 сенаторов-республиканцев выступили против.

Соответствующая инициатива была одобрена 19 мая Палатой представителей, где за нее выступили все демократы и несколько десятков республиканцев. В Верхней палате Конгресса проекту требовалось не менее 60 голосов, и, поскольку все 50 демократов отнеслись к документу положительно, необходима была поддержка хотя бы десяти республиканцев.

Законопроект предписывал создание специальной группы в составе десяти человек – по пять от каждой партии. Они должны были бы выяснить, что произошло 6 января и как предотвратить подобные инциденты в будущем. Джо Байден одобрительно отзывался о формировании комиссии и был готов подписать документ в случае его успешного прохождения в Сенате.

Лидер демократов в Сенате Чак Шумер обрушился на оппонентов с критикой, обвинив их в потворстве бывшему президенту, который преуменьшил опасность со стороны тех, кто напал на здание Конгресса, и по-прежнему настаивает на том, что у него "украли победу" на президентских выборах 2020 года.

"Республиканцы предпочли защищать большую ложь из-за опасений того, что, расстроив Дональда Трампа, они нанесут себе политический ущерб", – заявил Шумер, добавив, что не исключает повторного голосования за законопроект в будущем.

Председатель Нижней палаты демократ Нэнси Пелоси заявила, что республиканцы поставили свои интересы "выше безопасности Конгресса и страны".

Трамп продолжает сохранять серьезное влияние на республиканский электорат даже после своего ухода из Белого дома. Многие политики-республиканцы опасаются выступать против бывшего президента, поскольку это чревато проигрышем на выборах различных уровней.

Сторонники Трампа ворвались 6 января в здание Конгресса после того, как бывший президент выступил перед ними на митинге недалеко от Белого дома, в очередной раз заявив, что результаты выборов 2020 года были сфальсифицированы. Толпа била окна и вступала в противоборство со стражами порядка. Законодатели, которые в тот момент находились на совместном заседании обеих палат и собирались утвердить победу Джо Байдена, вынуждены были срочно эвакуироваться. В результате столкновений погибли пять человек, в том числе офицер полиции Конгресса.

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