Гордон: Украина должна прекратить все отношения с Беларусью при режиме Лукашенко 1 28.05.2021, 21:22

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ФОТО: РОСТИСЛАВ ГОРДОН / GORDONUA.COM

Никакой торговли, никакого посольства, никаких полетов.

Основатель интернет-издания "Гордон" Дмитрий Гордон считает, что Украина должна прекратить любые контакты с Беларусью, в том числе разорвать дипломатические отношения. Такое мнение он высказал в эфире программы "Право на владу" на телеканале "1+1" 27 мая.

"Рядом с нами живет прекрасный белорусский народ. Замечательные люди! Добрые, трудолюбивые, так пострадавшие во время Второй мировой войны (каждый четвертый белорус был убит)... Люди гостеприимные, сердечные, настоящие. Сегодня этот народ угнетаем своим гестапо, потому что то, что происходит в Беларуси, – настоящий фашизм. Так относиться к своим людям... Я не знаю, кто так относится в XXI веке. Люди выходят на мирный протест. Обратите внимание: эти чистоплотные и красивые люди, поднимаясь на лавочку, снимают обувь. Это суть Беларуси, хрестоматийный пример на весь мир. Они выходят на мирный протест, они не избрали Лукашенко. Он не президент. Он никто. Он человек, который считает себя президентом. И что происходит в ответ? Что делает эта бездушная, безжалостная государственная машина? Она избивает этих людей, она их бросает в застенки, она их насилует... Она занимается просто человеконенавистническими вещами", – сказал журналист.

Он возмутился, что такое происходит в XXI веке в центре Европы.

"Я понимаю, о чем говорит [глава МИД Украины] Дмитрий Кулеба. Для каждой страны приоритет – ее национальные интересы. Только национальные интересы государства должны быть главными и определяющими в отношениях с другими странами. Понимая, что у нас есть наши интересы, хочу сказать, что выше всяких интересов, на мой взгляд, – человеческие интересы. Я считаю, что никаких отношений государства Украина с Беларусью, пока там правит режим Лукашенко, быть не может. Никакой торговли, никакого посольства, никаких полетов – ничего. Вообще ничего!" – подчеркнул журналист.

Он отметил, что прервать отношения Украина должна не только с Беларусью, но и с Россией, с которой находится в состоянии военного конфликта с 2014 года.

"Пользуюсь случаем, хочу сказать, что на восьмом году войны торговать с Россией тоже стыдно, аморально и отвратительно. Поэтому, я считаю, что наше государство должно прекратить все отношения с Россией, которые продолжаются до сих, и с Беларусью. Все отношения! Даже в ущерб себе. Мы не можем поддерживать человеконенавистнические режимы, которые убивают саму идею человеческих отношений. Мы не можем поддерживать отношения с людоедами. Мы не можем поддерживать отношения с людьми, которые уничтожают свой народ. Лукашенко – классический врун. Просто охреневший человек. Ну стыдно с такими людьми поддерживать отношения. Это противоречит общечеловеческим ценностям", – считает журналист.

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