Байден: В 10 штатах США полностью вакцинированы 70% взрослого населения 28.05.2021, 21:43

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иллюстрационное Фото

Американский президент оптимистично оценил прогресс США в борьбе с COVID-19.

В пятницу президент США Джо Байден оптимистично оценил прогресс, достигнутый страной в плане сокращения числа заражений COVID-19 и темпах вакцинации, передает «Голос Америки».

Президент сказал об этом, выступая в Александрии, на севере штата Вирджиния, на совместной пресс-конференции с губернатором Ральфом Нортэмом. Конференция была созвана, чтобы отметить значительный прогресс, достигнутый Вирджинией в борьбе с COVID-19 в партнерстве с администрацией Байдена-Харрис.

По словам президента, которого цитирует агентство «Рейтер», уже в десяти штатах обе дозы вакцины получили 70% взрослого населения. Более чем 165 миллионов американцев, добавил Байден, получили по крайней мере одну дозу вакцины.

«Будущее выглядит лучше», - сказал глава Белого дома собравшимся, сославшись на резкое снижение числа заражений коронавирусом.

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