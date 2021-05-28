закрыть
29 мая 2021, суббота, 0:34
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Еще в одном литовском городе подняли национальный флаг Беларуси

11
  • 28.05.2021, 22:58
  • 9,240
Еще в одном литовском городе подняли национальный флаг Беларуси

Бело-красно-белый флаг был поднят городскими властями в официальной обстановке.

Городские власти Рокишкиса (город на северо-востоке Литвы) провели акцию в поддержку народа Беларуси, пишет телеграм-канал «Хартии-97».

«Подняв национальный флаг Беларуси, Рокишкис заявил о своей поддержке граждан соседней страны, которые борются за демократию», - сообщает местное издание.

Также местные власти приняли резолюцию прекратить отношения с городом-побратимом в Беларуси — Поставами. В резолюции говорится, что Рокишкис сможет возобновить долгосрочное партнерство только тогда, когда Беларусью будет управлять правительство, избранное на демократических и свободных выборах.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Если к вам пришел медведь
Если к вам пришел медведь Владимир Халип
Санкции против диктаторских режимов работают – это факт!
Санкции против диктаторских режимов работают – это факт! Андрей Санников
Парадоксы от самодурства
Парадоксы от самодурства Константин Скуратович
Перед дефолтом
Перед дефолтом Дмитрий Болкунец