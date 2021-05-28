Более 200 человек собралось на площади в Амстердаме, чтобы поддержать белорусов 1 28.05.2021, 22:28

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Беларусь будет свободной!

Более 200 человек собралось сегодня на площади Дам в Амстердаме, чтобы поддержать политических заключенных в Беларуси, пишет телеграм-канал «Баста».

Также на акцию солидарности вышла московская диаспора.

Мы все выходим за перемены на родной земле. После того, как крысиный капкан захлопнется, Беларусь станет свободной!

Напоминаем, что завтра беларусы мира во многих странах Европы, Азии, Америки и России проводят "Глобальный пикет солидарности с Беларусью".

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