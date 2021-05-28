Дания победила Беларусь на ЧМ-2021 в Риге 29 28.05.2021, 22:41

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Михаилу Захарову пора просить политическое убежище в Латвии.

Сборная Беларуси по хоккею потерпела третье подряд поражение на чемпионате мира в Латвии. На этот раз подопечные Михаила Захарова уступили Дании — 2:5, пишет tut.by.

В самом начале матча Артем Демков открыл счет, но довольно быстро соперник забросил ответную шайбу. В середине второго периода Михаил Стефанович вновь вывел белорусов вперед, что позволило им уйти на перерыв лидерами, но в заключительной трети датчане не оставили сопернику никаких шансов, забросив сразу четыре гола.

После пяти матчей сборная Беларуси занимает последнее место в группе А. Впереди у нее матчи со Швейцарией (30 мая) и россиянами (1 июня). По регламенту в этом году ни одна из команд не вылетает из высшего дивизиона.

Напомним, депутат Сейма Латвии Айгарс Бикше вчера предложил задержать хоккеистов Захарова и обменять их на всех белорусских политзаключенных.

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