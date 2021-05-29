Forbes: Российские авиакомпании начали облетать Беларусь 2 29.05.2021, 8:31

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Маршруты меняются с согласия властей РФ.

Российские авиакомпании уже в четверг, 27 мая, совершили около десяти рейсов в облет Беларуси, сообщил Forbes источник в одном из профильных ведомств. «Было около десяти рейсов в обход Беларуси. Но сказать причины изменений маршрутов, связано ли это с политическими мотивами, невозможно. Это могут быть и технические причины», — рассказал источник.

Названия компаний и направления собеседник Forbes не уточнил. По его словам, компании заранее запросили у авиавластей возможность облететь Беларуси. Источник Forbes в одной из крупнейших авиакомпаний подтвердил, что накануне было совершено несколько рейсов в обход Беларуси.

В понедельник рейс из Москвы в Калининград, облетев Беларусь, выполнила авиакомпания Utair. Тогда перевозчик объяснил это решение «топливной эффективностью». «Никаких извещений, ограничивающих полеты над Беларусью, не было. Планирование авиамаршрутов опирается на топливную эффективность полета, поэтому в Калининград 24 мая летели, не пересекая воздушное пространство Беларуси, а возвращались уже через нее», — сообщил представитель компании.

«Аэрофлоту» в четверг пришлось отменить рейс из Москвы в Вильнюс из-за того, что Литва запретила прибытие и отправление авиарейсов, маршрут которых проходит над Беларуси. По данным источника Forbes в одной из крупнейших авиакомпаний, «Аэрофлот» пытался организовать маршрут в обход Беларуси, однако не получил разрешение от российских авиавластей. Источник в профильном ведомстве в разговоре с Forbes допустил, что компания могла также не успеть получить разрешение на рейс в Вильнюс «по техническим причинам».

Forbes направил запросы о комментариях в Росавиацию, а также пяти крупнейшим авиакомпаниям: «Аэрофлоту», S7, «Победе», Utair и «Уральским авиалиниям».

Ранее на этой неделе лидеры стран Евросоюза призвали европейские авиакомпании не использовать воздушное пространство Беларуси. Несколько авиакомпаний, в том числе латвийская airBaltic, немецкая Lufthansa и голландская KLM, французская Air France и финская Finnair, венгерская Wizz Air, скандинавская SAS и польская LOT, отказались от полетов над Беларусью.

Решение лидеров ЕС стало ответом на экстренную посадку в Минске самолета Ryanair, летевшего из Афин в Вильнюс 23 мая. Борт, летевший над Беларусью, развернули недалеко от границы с Литвой и посадили в Минске в сопровождении истребителя по личному указу Лукашенко. Минск объяснил посадку сообщением о «минировании» борта, которое в итоге не подтвердилось. Ryanair сочла произошедшее «случаем спонсируемого государством угона судна».

В самолете Ryanair в Вильнюс летели бывший главред белорусского оппозиционного Telegram-канала Nexta Роман Протасевич и его девушка, россиянка София Сапега. После приземления самолета их задержали белорусские силовики. Европейский совет потребовал освобождения Протасевича и Сапеги.

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