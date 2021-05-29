Иммунологи назвали лучшее время для вакцинации от коронавируса 29.05.2021, 8:40

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Также стало известно, когда прививка помогает преодолеть постковдиное состояние.

Какое время считается наиболее подходящим для прививки от коронавируса, рассказал врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок, сообщает kp.by.

Специалист пояснил, что лучше всего проходить вакцинацию сейчас, поскольку лето – это пора отпусков, люди начинают активно перемещаться, растет количество контактов, в связи с этим необходимо заранее обеспечить себе максимальную защиту.

– Лучше прививку сделать прямо сейчас, не откладывая, чтобы быть уверенным, что при любых поездках вы и ваше ближайшее окружение защищены от возможной коронавирусной инфекции. Тем более сейчас наблюдается тенденция, что люди, переболевшие в прошлом году, повторно сдают положительные ПЦР-тесты, они болеют нетяжело, но тем не менее это коронавирусная инфекция, – сказал медик.

Переболевшим COVID-19 целесообразно сделать прививку через полгода после выздоровления, поскольку так можно увеличить шансы на то, что удастся избежать повторного заражения. Кроме того, по словам врача, это поможет преодолеть постковидный синдром.

Он рассказал, что исследователи из Дании пришли к выводу о том, что постковидное состояние лучше преодолевается, когда человеку вводят полную дозу вакцины (два компонента).

– Постковидное состояние связано со слабым иммунным ответом. У людей, перенесших коронавирусную инфекцию, "ошметки" от коронавируса циркулируют в организме, провоцируют все время микроочаги воспаления. Обломки коронавируса могут находиться в клетках несколько месяцев, пока не пройдет регенерация тканей. Как только мы делаем вакцинацию, уровень антител подскакивает, антитела "чистят" организм от чужеродных белков коронавируса, – пояснил медик.

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