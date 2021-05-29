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Самолет диктатора продали за 120 тысяч евро

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  • 29.05.2021, 8:53
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Самолет диктатора продали за 120 тысяч евро

Правитель бежал, был пойман, а затем расстрелян по приговору трибунала.

Самолет, который в прошлом входил в состав флота румынского диктатора Николае Чаушеску, продали на аукционе за 120 000 евро. Об этом со ссылкой на аукционный дом Artmark сообщает издание SME.Svet.

Воздушное судно Rombac было построено в 1986 году по лицензии Британской авиастроительной корпорации. Чаушеску летал на нем вплоть до 1989 года. На нем же политик совершил свою последнюю поездку в Иран.

На аукцион самолет выставила государственная авиакомпания Romavia: после начала процедуры банкротства ее активы распродают. Стартовая цена лайнера была 25 тысяч евро. По данным экспертов, воздушное судно еще можно эксплуатировать, однако ему потребуется ремонт.

В этом году самолет включили в список объектов румынского национального наследия. Как уточняет издание, в связи с этим самолет не сможет покидать территорию Румынии, а также его нельзя подвергать существенным изменениям.

Николае Чаушеску находился у власти с 1965 до 1989 года. Его правление закончилось после государственного переворота в стране: правитель бежал, был пойман, а затем расстрелян по приговору трибунала. Все его имущество конфисковали.

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