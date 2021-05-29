Самолет диктатора продали за 120 тысяч евро 5 29.05.2021, 8:53

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Правитель бежал, был пойман, а затем расстрелян по приговору трибунала.

Самолет, который в прошлом входил в состав флота румынского диктатора Николае Чаушеску, продали на аукционе за 120 000 евро. Об этом со ссылкой на аукционный дом Artmark сообщает издание SME.Svet.

Memorabilia and aviation collectors from across the globe are expected to bid for the Romanian-made ROMBAC 1-11 used by communist dictator Nicolae Ceausescu and his wife Elena, which is being auctioned tomorrow.



Read the full story: https://t.co/7aLNow87RO pic.twitter.com/rvtnYsWShC — Balkan Insight (@BalkanInsight) May 26, 2021

Воздушное судно Rombac было построено в 1986 году по лицензии Британской авиастроительной корпорации. Чаушеску летал на нем вплоть до 1989 года. На нем же политик совершил свою последнюю поездку в Иран.

На аукцион самолет выставила государственная авиакомпания Romavia: после начала процедуры банкротства ее активы распродают. Стартовая цена лайнера была 25 тысяч евро. По данным экспертов, воздушное судно еще можно эксплуатировать, однако ему потребуется ремонт.

В этом году самолет включили в список объектов румынского национального наследия. Как уточняет издание, в связи с этим самолет не сможет покидать территорию Румынии, а также его нельзя подвергать существенным изменениям.

Николае Чаушеску находился у власти с 1965 до 1989 года. Его правление закончилось после государственного переворота в стране: правитель бежал, был пойман, а затем расстрелян по приговору трибунала. Все его имущество конфисковали.

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