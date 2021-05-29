«Пишите всей командой на политическое убежище и давайте показания против Баскова» 9 29.05.2021, 9:47

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Белорусы — хоккеистам.

Вчера сборная Беларуси по хоккею потерпела третье подряд поражение на чемпионате мира в Латвии. На этот раз подопечные Михаила Захарова уступили Дании — 2:5.

Сайт Charter97.org собрал реакцию белорусских болельщиков на это событие:

«Сборная Дании, какие же вы М-О-Л-О-Д-Ц-Ы!!!»

«Ябацьки, как ашчушчэния?»

«А хто-та ехаў за медалями! Наверное сбрахаў!»

«Спасибо вам, сборная Дании, за прекрасную игру и в особенности за 3-й период, где вы указали колхозной команде их место».

«Ни у кого нет мотивации защищать цвета красно-зеленой тряпки... даже у пригретых лукой какеистов».

«Датские БЧБ - красауцы)».

«В связи с закрытым небом и результатами выступления на ЧМ пусть пешком из Риги идут! Не зима на улице, не замерзнут».

«Порадовался (искренне) за Данию! Так держать. Жыве Беларусь!»

«Там Миша еще Бэнтли не продал?А зря.....теперь из Риги на автозаках придется ехать!

P.S. Так что пишите всей командой прошение на политическое убежище и давайте показания против Баскова и Ко…»

«Красно-белые, символично. Надеюсь, упырь смотрел».

«Победа Дании политически мотивирована, с целью наклонить, задушить Беларусь. Это уже не информационная война, это война настоящая. Наша сборная - это полигон, где отрабатывается разгром российской команды».

«Спасибо, пацаны! В таком же ключе продолжаем. Жыве Беларусь!»

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