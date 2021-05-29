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В азиатской стране обнаружили особенный штамм коронавируса

  • 29.05.2021, 9:38
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В азиатской стране обнаружили особенный штамм коронавируса
Фото: Getty Images

Он легко распространяется в воздухе и быстро передается от человека к человеку.

Во Вьетнаме обнаружили новый штамм коронавирусной инфекции, который легко распространяется в воздухе и быстро передается от человека к человеку. Об этом сообщил министр здравоохранения страны Нгуен Тхань Лонг, передает VnExpress (перевод — РБК).

По данным Минздрава Вьетнама, новый штамм является гибридом британского и индийского штаммов коронавируса. В ведомстве считают, что появление нового штамма сказалось на росте заболеваемости в стране, несмотря на принятые противоэпидемические меры.

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