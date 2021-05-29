The Spectator: Обращайтесь с Лукашенко, как с бен Ладеном 4 29.05.2021, 9:59

7,870

И посмотрим, кто сморгнет первым.

Порою кажется, что, выбирая следующую тему для кампании, люди не видят за деревьями леса. Черепахи и прочее — темы крайне достойные, но либералам (а ведь эти вопросы решают исключительно они) надо взяться за ум и познакомиться с реальностью поближе. Хотя меня волнует акушерский свищ и все без исключения виды морских рептилий, еще больше меня беспокоит наш коллективный склероз и безволие по отношению к странам-изгоям, которые запросто можно назвать фашистскими, пишет в своей статье ответственный редактор журнала The Spectator Род Лиддл (перевод — inosmi.ru).

В ответ на их угрозы мы бездействуем. Полагаю, умиротворять и еще раз умиротворять — самый «удобный» путь.

Белорусский истребитель МиГ перехватил гражданский лайнер Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, и пригрозил его сбить, если он не приземлиться в аэропорту Минска. Пилот МиГа сообщил своему коллеге из Ryanair, что ему разрешено открыть огонь, — то есть это не самоуправство и не беспредел, а делается с санкции Лукашенко. После того, как самолет приземлился в Минске, в салон ворвались бандиты и выволокли молодого журналиста Романа Протасевича, который, как говорят, сообщил своему попутчику, что его ждет смертная казнь.

Нашим ответом на угон самолета и угрозу жизни граждан стала лишь скорбная досада. Мы сказали белорусам, что на сей раз мы разозлились не на шутку, а всерьез, и теперь наши самолеты над их страной больше летать не будут.

И сам Лукашенко, и его кукловоды в Москве над нами потешаются: они знают, что мы ничего не сделаем. А мы между тем со всей серьезностью размышляем, чтó еще можно такого предпринять. В отдаленной перспективе мы, быть может, введем санкции на ввоз в Белоруссию чеснока, — когда Протасевича в его камере замучают окончательно. А Организация Объединенных Наций будет настолько занята обсуждением последней резолюции против Израиля, что не воспользуется даже своим малахольным влиянием.

Международные репрессии безнаказанно продолжатся. Откуда я это знаю? Потому что так происходит всякий раз. Мы, либеральный Запад, играем мускулами лишь тогда, когда требуется наказать какого-нибудь слабосильного арабского деспота или полоумных оборванцев. Против настоящих врагов мы всякий раз отступаем.

Мы ничего не сделали ни тогда, когда Россия напала на Грузию, ни тогда, когда Путин аннексировал Крым. Когда Китай сгоняет тысячи своих граждан в концентрационные лагеря, мы опять же ничего не делаем, равно также бездействуем и тогда, когда Гонконг вопреки всем соглашениям лишается даже тени независимости. Мы делаем вид, что немного обиделись, когда Владимир Путин убивает людей у нас в стране — например, Александра Литвиненко или покушается на Сергея Скрипаля, — но в конце концов ничего ему не сделаем. Когда Китай грозит Тайваню или нашему близкому союзнику Австралии, называя ее «ничтожной» и говоря, что она «пострадает» первой, мы тоже ничего не делаем.

Однако инцидент с Беларусью гораздо важнее: тиран угрожает гражданам наших стран расправой, если они не подчинятся его требованиям. И вот в чем проблема: Лукашенко знал, что мы ничего не сделаем, потому что ничегонеделанье — это все, на что мы способны. Авторитарные азиатские задиры (Россия, Китай, Турция) знают, что мы немного похнычем, введем немного санкций и уймемся.

Этот ход мысли, продиктованный страхом отстаивать то, во что мы верим — демократию и верховенство закона — чреват гибелью. Эту проблему поднимал еще госсекретарь президента Эйзенхауэра Джон Фостер Даллес (John Foster Dulles) в начале 1950-х. Мелкие, но возмутительные нарушения со стороны идеологических противников продолжаются из-за того, что мы не хотим лезть в драку из-за вопроса, который может показаться тривиальным — например, угнали гражданский самолет и задержали одного из его пассажиров. Поэтому мы отворачиваемся и смотрим в другую сторону, пока не станет слишком поздно. Так полагал Даллес, и я подтверждаю его правоту. Умиротворение работает прекрасно. Но недолго.

Что же делать с Лукашенко? Пока Протасевич не будет освобожден и страна не признает свое злодеяние, не пускайте в европейское и североамериканское воздушное пространство ни один белорусский самолет. Взламывайте их бесполезные компьютерные сети и отключайте им электричество. А с Лукашенко обращайтесь, как США с бен Ладеном: назначьте награду за его голову, угрожайте ему и загоните в угол. Изолируйте террориста. И посмотрим, кто сморгнет первым.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».