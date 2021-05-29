США готовят новые санкции против ключевых фигур в окружении Лукашенко и госпредприятий Беларуси

США готовят новые санкции против ключевых фигур в окружении Лукашенко и госпредприятий Беларуси2
- 29.05.2021, 10:42
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Меры разрабатываются совместно с Евросоюзом.
США готовят новый пакет санкций против Беларуси. Об этом говорится в заявлении пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки, опубликованном 28 мая.
Новые санкции будут наложены 3 июня. Как заявила пресс-секретарь администрации Джо Байдена Джен Псаки, санкции коснутся девяти белорусских государственных предприятий.
По словам Псаки, администрация США совместно с Евросоюзом также разрабатывает санкции в адрес ключевых членов правительства Беларуси.
В распространенным Белым домом заявлении говорится, что США, совместно с ООН, ОБСЕ, Международной организацией гражданской авиации (ИКАО), странами Большой семерки и НАТО выступают с осуждением событий, связанных с принудительной посадкой самолета Ryanair 23 мая. «Мы продолжим призывать эти структуры к шагам против режима Лукашенко за нарушение международных норм и подрыв демократии и прав человека», – следует из заявления.
Псаки добавила, что США приостанавливают исполнение Соглашения о воздушном сообщении между Беларусью и США, заключенное в 2019 году. В свою очередь, гражданам США не рекомендовано ездить в Беларусь, а Федеральное управление гражданской авиации в пятницу выпустило уведомление для пилотов, в котором «рекомендуется проявлять крайнюю осторожность в воздушном пространстве Беларуси».
«Мы призываем Лукашенко дать согласие на проведение международного расследования событий 23 мая, немедленно освободить всех политических заключенных и вступить во всеобъемлющий политический диалог с лидерами демократической оппозиции и гражданского обществ для обсуждения свободных и справедливых президентских выборов под эгидой и контролем ОБСЕ», - говорится в заявлении.
В 2004 году, после атак на политических оппонентов Лукашенко и таинственных исчезновений некоторых из них, США лишили Беларусь возможности получать американские кредиты, в том числе в международных финансовых организациях.
В 2006 году, после победы Лукашенко на очередных выборах, проведенных с нарушениями общепринятых международных норм, финансовые и иные санкции были введены в отношении девяти государственных компаний и 16 физических лиц, включая Александра Лукашенко и его сына Виктора Лукашенко, которые по сей день находятся в санкционном списке.
В 2015 году, после освобождения политзаключенных в Беларуси, санкции на госпредприятия были несколько ослаблены.
Жестокое подавление мирных протестов режимом Лукашенко привело к ужесточению санкций. Ныне под ними находятся такие крупные белорусские компании, как «Нафтан», «Белнефтехим», «Белшина», «Гродно Азот» и пр.