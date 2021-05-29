Сергей Тихановский: Если белорусский народ будет настойчивым, все решится быстро 29.05.2021, 10:54

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Власть над процессами в стране принадлежит людям.

Белорусский видеоблогер, автор YouTube-канала "Страна для жизни" Сергей Тихановский уже год - с 29 мая 2020 года - находится под арестом.

Накануне годовщины заключения Тихановский смог передал dw.com ответы на вопросы журналистов.

"Я ни о чем не жалею"

Хотя Сергей Тихановский находится под стражей уже год, на вопрос о том, как он оценивает свое решение выдвигаться кандидатом в президенты, блогер ответил, что "пока еще ни о чем не жалеет". По словам Тихановского, на его убеждения год, проведенный в СИЗО, никак не повлиял: "Этот год только немного подпортил здоровье. Сижу и живу как будто в параллельной реальности", - отмечает политзаключенный.

Кроме того, Тихановский рассказал, что за прошедшие месяцы под арестом на него оказывалось давление: "Оказывали давление на Володарке (СИЗО №1 на улице Володарского в Минске. - Ред.). Это были различного рода провокации, последствием которых стало помещение меня неоднократно в карцер". Кроме того, в целом само нахождение в СИЗО по надуманным обвинениям он считает формой давления.

"Обвинения надуманные и политически мотивированные"

Сергей Тихановский выдвинутые против него незаконной властью обвинения категорически не признает. "Считаю их надуманными и политически мотивированными", - пишет Сергей Тихановский.

"Революция человечности", как блогер назвал ситуацию в Беларуси в прошлом интервью для DW, затянулась так надолго потому, что людям нужно время, чтобы определиться.

"Если народ, люди будут настойчивыми, то все будет недолго. Я буду сидеть столько, сколько это позволит народ, потому что власть принадлежит народу", - считает Сергей Тихановский.

Дело блогера Сергея Тихановского

Блогер Сергей Тихановский в мае 2020 года планировал участвовать в президентских выборах в Беларуси 9 августа. ЦИК Беларуси отказал ему в регистрации кандидатом, мотивируя это тем, что во время подачи заявки он находился в СИЗО, отбывая административный арест. Вместо него документы на регистрацию инициативной группы подала его жена Светлана. Ее белорусский Центризбирком признал кандидатом в президенты.

29 мая на пикете в Гродно в поддержку выдвижения кандидатом в президенты Светланы Тихановской блогера после провокации задержали.

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