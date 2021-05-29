Российский политик потребовал от Следственного комитета РФ привлечь Лукашенко к уголовной ответственности 4 29.05.2021, 10:57

7,932

Фото: ТАСС

Заявление в СК подано в связи с принудительной посадкой самолета Ryanair и задержанием гражданки России.

Российский политик Сергей Митрохин обратился к председателю Следственного комитета России с просьбой привлечь к уголовной ответственности гражданина А.Г. Лукашенко из-за принудительной посадки самолета Ryanair и задержании гражданки России, сообщает «Эхо Москвы».

«Указанные действия А.Г. Лукашенко могут образовывать составы преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 361 (акт международного терроризма), статьей 299 УК РФ (привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности, в качестве подстрекателя), частью 1 статьи 263 — (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта и метрополитена) УК РФ. По смыслу части 3 статьи 12 УК РФ, виновные подлежат уголовной ответственности в России, поскольку деяния направлены против интересов гражданки России и виновные не понесли ответственность в иностранном государстве.

Прошу Вас возбудить уголовное дело в отношении А.Г. Лукашенко и неустановленных лиц по изложенным фактам, а также допросить А.Г. Лукашенко в качестве подозреваемого во время его нахождения в Российской Федерации в городе Сочи 28 мая 2021 года», — говорится в заявлении политика в СК РФ.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».