Президент Парламентской Ассамблеи Евронест потребовал освободить активистов «Европейской Беларуси» и Павла Северинца

Президент Парламентской Ассамблеи Евронест потребовал освободить активистов «Европейской Беларуси» и Павла Северинца1
- 29.05.2021, 11:10
Андрюс Кубилюс отреагировал на приговор незаконного «суда».
Президент Парламентской Ассамблеи Евронест, депутат Европейского парламента, бывший премьер-министр Литвы Андрюс Кубилюс сделал заявление по поводу приговора, вынесенного в отношении лидеров «Европейской Беларуси» Евгения Афнагеля, Максима Винярского, Андрея Войнича, Павла Юхневича, сопредседателя «Белорусской христианской демократии» Павла Северинца, администратора Telegram-каналов Ирины Счастной, видео-блогера Дмитрия Козлова.
«На этой неделе за закрытыми дверями лидеры оппозиции, активисты, блогеры были приговорены режимом Лукашенко к срокам от 5 до 7 лет.
Свободу Павлу Северинцу, Максиму Винярскому, Евгению Афнагелю, Андрею Войничу, Павлу Юхневичу, Ирине Щасной, Дмитрию Козлову!» — написал Адрюс Кубилюс в «Твиттере».
Напомним, что 25 мая судья