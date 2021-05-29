Президент Парламентской Ассамблеи Евронест потребовал освободить активистов «Европейской Беларуси» и Павла Северинца 1 29.05.2021, 11:10

Андрюс Кубилюс отреагировал на приговор незаконного «суда».

Президент Парламентской Ассамблеи Евронест, депутат Европейского парламента, бывший премьер-министр Литвы Андрюс Кубилюс сделал заявление по поводу приговора, вынесенного в отношении лидеров «Европейской Беларуси» Евгения Афнагеля, Максима Винярского, Андрея Войнича, Павла Юхневича, сопредседателя «Белорусской христианской демократии» Павла Северинца, администратора Telegram-каналов Ирины Счастной, видео-блогера Дмитрия Козлова.

«На этой неделе за закрытыми дверями лидеры оппозиции, активисты, блогеры были приговорены режимом Лукашенко к срокам от 5 до 7 лет.

Свободу Павлу Северинцу, Максиму Винярскому, Евгению Афнагелю, Андрею Войничу, Павлу Юхневичу, Ирине Щасной, Дмитрию Козлову!» — написал Адрюс Кубилюс в «Твиттере».

Напомним, что 25 мая судья приговорила сопредседателя партии «Белорусская христианская демократия» Павла Северинца, а также участников гражданской кампании «Европейская Беларусь» Евгеня Афнагеля и Андрея Войнича к 7 годам колонии усиленного режима. К 5 годам колонии усиленного режима приговорены активист «Европейской Беларуси Максим Винярский и ведущий YouTube-канала «Серый кот» Дмитрий Козлов. Редактор телеграм-канала «Мая краіна Беларусь» Ирина Счастная осуждена на 4 года колонии общего режима. Процесс в Могилевском областном суде проходил в закрытом режиме.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».