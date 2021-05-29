Financial Times: Пять причин, по которым санкции против режима в Беларуси могут сработать 1 29.05.2021, 10:59

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У ЕС есть еще очень много способов помочь белорусскому народу.

Экономический эксперт Financial Times Мартин Санбу опубликовал большую колонку о том, что у ЕС еще очень много способов помочь белорусскому народу. Текущие санкции были введены лишь по достаточно узкому кругу лиц и пока не сильно изменили положение. Но дальнейшие шаги будут намного больнее для террористического режима.

Сайт Charter97.org публикует главные выводы из статьи:

1. Сторонникам режима еще предстоит многое потерять

ЕС может включить в будущие санкционные списки больше частных лиц и частного провластного бизнеса — ведь именно они продлевают «жизнь» режима в Беларуси. Как пример, вчера вышло расследование про бизнес Каричей в Беларуси.

2. Широкие экономические санкции

До последнего времени ЕС их избегал, прекрасно понимая, что они могут ухудшить жизнь простых белорусов на короткий срок, но вместе с тем эти санкции будут весь действенными.

Три наиболее важных сектора экономики по которым будет бить ЕС: топливо, удобрения и металлы — в основном эта продукция экспортируется в ЕС, Великобританию, Украину и США. Она тесно связала с белорусской «властью» и потому будет крайне болезненна для них.

Далее могут идти санкции по сфере услуг. ЕС уже ввел запреты для белорусской авиации, которая до пандемии приносила им 2-3% от всего ВВП Беларуси.

Сильнейшим шагом будет также запрет на транзит железнодорожного транспорта. Потому что 90% китайского экспорта в ЕС проходит по железным дорогам Беларуси.

3. Россия не хочет нести расходы на государство-клиент

Очевидно, что успешная демократическая революция - это последнее, что хочет видеть Путин в Беларуси. Но у России и так серьезные экономические сложности из-за оккупации регионов Украины. Они это прекрасно там понимают и главное, видно, им надоело тащить убыточную белорусскую экономику (об этом говорит реформа российского налогообложения нефти).

В таких условиях, аппетит к захвату Беларуси весьма мал. Потери России будут огромными. А Лукашенко уже сейчас не может рассчитывать на компенсацию России за потери в конфликте с Западом.

4. ЕС готов инвестировать в Беларусь огромные средства

Уже сейчас у ЕС готов пакет в 3 миллиарда евро (5% ВВП), как только Беларусь станет демократической. Кроме того, вряд ли есть какая-либо другая страна, которая могла бы извлечь большую выгоду из расширения доступа к ЕС, чем Беларусь.

Кроме того, по словам эксперта, ЕС может предоставить большое количество — скажем, миллион — долгосрочных разрешений на работу белорусам, и самая современная белорусская промышленность мгновенно перейдет в ЕС. Это принесет пользу многим белорусам и еще больше подорвет налоговую базу правительства.

5. Речь идет о людях

Белорусам сейчас чрезвычайно важно знать, что внешний мир сними, они не забыты, им помогают. Европа должна прислушаться к призыву белорусской оппозиции к дальнейшим санкциям — и мы все могли бы написать письмо поддержки белорусским политзаключенным.

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