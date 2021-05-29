Госдеп США запросил сотни миллионов долларов помощи для Украины 29.05.2021, 11:14

На что выделяют деньги?

Государственный департамент США предложил заложить в бюджет США 255 миллионов долларов помощи для Украины.

Об этом свидетельствуют данные бюджетного обоснования, направленного Госдепом на рассмотрение Конгресса США.

Отмечается, что помощь США усилит способность Украины противостоять российской агрессии.

"Финансирование позволит ускорить реформы по борьбе с коррупцией; повысить прозрачность и подотчетность, в том числе путем расширения инициатив по электронному управлению, продвинуть институциональные реформы и обучение, необходимые для европейской интеграции", — сказано в документе.

Кроме того, Штаты планируют поддерживать энергетическую безопасность Украины через реформирование компании "Нафтогаз" и повышение энергоэффективности.

В Госдепе подчеркнули, что средства должны способствовать повышению торгового потенциала Украины, укреплению сельскохозяйственного сектора, демократическим и экономическим реформам. Часть денег будут направлены на поддержку гражданского общества, децентрализацию, судебную реформу.

"Средства будут направлены на поддержку усилий по борьбе с нерешительностью по вакцинации, а также постпандемическое реагирование", - добавили в Госдепе.

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