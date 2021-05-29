Власти еще одного европейского города официально подняли бело-красно-белый флаг 3 29.05.2021, 11:28

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Видеофакт.

Около здания мэрии стокгольмского муниципалитета Накка подняли бело-красно-белый флаг, сообщает телеграм-канал «Баста!».

«Мы решительно на стороне демократического движения, и демонстрация нашей солидарности с вашими борцами за свободу — это всего лишь наш небольшой жест. Есть символизм в том, что мы делаем это, когда посольство Беларуси находится в Накке. Мы хотим показать, на чьей мы стороне», — написал председатель муниципалитета Матс Гердо в письме Народному посольству Беларуси в Швеции.

Напомним, что вчера бело-красно-белый флаг был поднят городскими властями Рокишкиса (город на северо-востоке Литвы) в официальной обстановке.

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