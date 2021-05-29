закрыть
29 мая 2021, суббота, 12:06
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Власти еще одного европейского города официально подняли бело-красно-белый флаг

3
  • 29.05.2021, 11:28
  • 4,064
Власти еще одного европейского города официально подняли бело-красно-белый флаг

Видеофакт.

Около здания мэрии стокгольмского муниципалитета Накка подняли бело-красно-белый флаг, сообщает телеграм-канал «Баста!».

«Мы решительно на стороне демократического движения, и демонстрация нашей солидарности с вашими борцами за свободу — это всего лишь наш небольшой жест. Есть символизм в том, что мы делаем это, когда посольство Беларуси находится в Накке. Мы хотим показать, на чьей мы стороне», — написал председатель муниципалитета Матс Гердо в письме Народному посольству Беларуси в Швеции.

Напомним, что вчера бело-красно-белый флаг был поднят городскими властями Рокишкиса (город на северо-востоке Литвы) в официальной обстановке.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Баста» и создавайте историю свободной Беларуси.

популярное за неделю

Мнение

Если к вам пришел медведь
Если к вам пришел медведь Владимир Халип
Санкции против диктаторских режимов работают – это факт!
Санкции против диктаторских режимов работают – это факт! Андрей Санников
Парадоксы от самодурства
Парадоксы от самодурства Константин Скуратович
Перед дефолтом
Перед дефолтом Дмитрий Болкунец