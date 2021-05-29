Белорусские самолеты начали летать в Турцию в обход Украины 2 29.05.2021, 11:37

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Время полета для увеличилось с 2,5 до четырех часов.

C полуночи 29 мая белорусские самолеты не могут летать через Украину. В первую очередь, это значительно увеличивает продолжительность маршрута в Турцию. Вот пример: как на этой неделе летел самолет Минск — Стамбул и по какому маршруту он вынужден следовать сегодня, сообщает «Еврорадио».

Раньше полет в Стамбул занимал два с половиной часа: рейс «Белавиа» B2783 вылетал из Минска в 8:20 и приземлился в Стамбуле в 10:50. С сегодняшнего дня пассажиры будут находиться в воздухе около четырех часов.

При этом некоторые российские авиаперевозчики прекратили летать над Беларусью. По данным Forbes, 27 мая около 10 российских рейсов изменили маршруты, чтобы не попасть в белорусское воздушное пространство. Это не так уж и много, но это интересная мотивация перевозчиков.