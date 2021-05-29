Медики выяснили, что произойдет с организмом, если съедать один огурец каждый день 29.05.2021, 11:44

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О пользе этого продукта для здоровья было известно еще в античности.

Еще в Древнем Риме лекари рекомендовали огурцы к ежедневному употреблению, чтобы организм очищался от токсинов и шлаков. И сегодня диетологи называют огурцы продуктом с отрицательной калорийностью, советуя их желающим сбросить лишний вес, пишет healthinfo.ua.

Огурцы на 95 процентов состоят из воды, а на оставшиеся пять процентов – из клетчатки. Так что этот овощ действительно можно назвать находкой для всех, кто заботится о фигуре. Более того, в них содержится тартроновая кислота, которая препятствует образованию жира. Так, чтобы переварить один огурец, наш организм затратит на это больше калорий, чем получит.

Употреблять плод следует вместе с кожурой, в ее составе содержится множество полезных микроэлементов и витаминов, что способствует улучшению метаболизма и жиросжигания. Это витамины К, А, С, небольшое количество витаминов группы В, а также минералы — железо, калий, фосфор, медь и магний.

Этот овощ крайне рекомендован к употреблению для людей, болеющих диабетом и склонных к полноте. Пулок Мукерджи из Университета Джадавпер (Индия) утверждает, что минеральный состав продукта способствует снижению уровня сахара в крови, очищению сосудов и выведению излишков жира из организма. В огуречном соке содержится натуральная кислота, которая улучшает состав крови и устраняет холестериновые бляшки.

Чтобы улучшить работу органов пищеварения и нормализовать микрофлору кишечника, огурцы нужно есть регулярно. Кожа и мякоть этого продукта — мощный концентрат клетчатки. Достаточно съедать два-три огурца в день для значительного улучшения перистальтики кишечника.

Также огурцы способствуют выработке серотонина. Поэтому врачи рекомендуют включать их в свой рацион во время апатии, усталости и даже депрессии. Доказано, что при регулярном употреблении свежих натуральных огурцов появляется заряд бодрости и энергии.

Стоит отметить и положительное влияние огурцов на состояние кожи. При регулярном их употреблении проходят высыпания, покраснения, сухость и шелушение. Кожа насыщается влагой, становится упругой и бархатистой. Разглаживаются мелкие морщинки и выравнивается тон лица.

Содержащийся в огурцах калий помогает в борьбе с отеками, стабилизирует давление и способствует нормализации сердечного ритма. В кожуре огурцов присутствуют фисетины. Эти вещества улучшают память, снижают риск развития болезни Альцгеймера.

Кроме того, огурцы — это прекрасное натуральное средство для очищения почек от мелких камней и песка. Огуречный сок богат необходимыми минералами для расщепления кальциевых камней.

И все же стоит учитывать, что даже такой полезный продукт может иметь противопоказания к употреблению. Так, при заболеваниях желудочно-кишечного тракта (гастрите, колитах, язве желудка, особенно в острой фазе) от употребления огурцов лучше отказаться. Все дело в огуречном соке, он способен повышать уровень кислотности желудка.

При чрезмерном употреблении огурцов есть риск растяжения желудка. Поэтому в попытках похудеть желательно соблюдать меру и не употреблять огурцы килограммами.

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