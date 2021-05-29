Die Welt: Брюссель целится в самое больное место Лукашенко 29.05.2021, 11:58

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Еврокомиссия теперь действует основательно.

"ЕС, по всей вероятности, введет санкции, которые действительно причинят ущерб режиму в Беларуси. Выбор средств весьма щекотлив. Тем не менее теперь они впервые выйдут за рамки точечных мер", - пишет немецкое издание Die Welt (перевод — inopressa.ru).

"Когда в четверг министры иностранных дел стран ЕС встретились на неформальном саммите в Лиссабоне, (...) они обсуждали, как Евросоюзу следует отреагировать на вынужденное изменение курса самолета Ryanair и арест критически настроенного к белорусскому режиму журналиста, находившегося на борту".

"Канцлер Германии Ангела Меркель, Эммануэль Макрон и 25 других глав государств и правительств ЕС согласовали новые санкции против Беларуси на чрезвычайном саммите еще в понедельник, что стало редким проявлением единства - но теперь дело за Европейской комиссией, которая должна представить государствам соответствующие объекты санкций. Одно уже ясно: на этот раз ЕС готов целиться в больное место Лукашенко", - отмечает издание.

"Сотрудники службы внешних связей Еврокомиссии готовят два типа санкций: во-первых, санкции, направленные против лиц и организаций, поддерживающих режим в Минске. После жесткого подавления протестов ЕС уже вводил в отношении Лукашенко и почти 90 человек из его окружения санкции, такие как запрет на въезд и блокировка банковских счетов. Ранее эти меры были направлены против лиц, ответственных за жестокое обращение с демонстрантами и предполагаемые манипуляции с подсчетом голосов на выборах. Этот список в любом случае планируется расширить; теперь в него, вероятно, включат людей, участвовавших и в маневре с самолетом Ryanair. Утвердить список министры планируют на своей следующей встрече 21 июня", - говорится в статье.

"Выбор лиц, которые попадут под санкции, щекотлив: ранее люди, против которых ЕС ввел санкции, обращались за юридической помощью, и европейские суды признавали их правоту, поскольку санкции не были достаточно обоснованы. Поэтому Еврокомиссия, которая не любит терпеть поражение в суде, действует основательно, собирает и оценивает информацию от спецслужб, чтобы иметь возможность тщательно обосновать, почему тот или иной человек оказался в списке".

"Впрочем, такие санкции против отдельных лиц, несмотря на их интенсивную подготовку, во многом носят символический характер, - указывает Die Welt. - Прошлые санкции Лукашенко во многом проигнорировал. Он может это делать: элита страны почти не связана с Европой. Ее представители ездят в Россию, имеют там банковские счета и недвижимость".

"Гораздо более эффективными являются в свою очередь запланированные экономические санкции. ЕС хочет ограничить торговлю определенными товарами из Беларуси и тем самым нанести удар по крупным государственным компаниям, которые приносят доход режиму - и, предположительно, отдельным представителям властной элиты. (...) Конечно, Россия как торговый партнер гораздо важнее для Беларуси, которая в значительной степени зависит от экономической поддержки Кремля. Но 20% экспорта страны приходится на ЕС".

"Санкции, вероятно, будут направлены на сектора, в которых особую роль играют государственные предприятия. Это прежде всего химический, сырьевой и нефтяной секторы. (...) ЕС должен запретить импорт калия, продуктов нефтепереработки и древесины из Беларуси и прекратить финансирование белорусских банков".

"Именно это, по-видимому, и планирует сделать ЕС. "Ключевое слово - калий", - сказал в четверг на полях саммита министр иностранных дел Люксембурга Жан Ассельборн. Его литовский коллега Габриэлюс Ландсбергис говорил о нефтяном секторе, министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас - о финансовых операциях".

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