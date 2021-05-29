Внучка Станислава Шушкевича: Мы добиваемся, чтобы режим в Беларуси был признан террористическим 2 29.05.2021, 12:09

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Белоруски уже третий день держат голодовку возле здания Еврокомиссии в Варшаве.

У здания Еврокомиссии в Варшаве продолжается голодовка белорусов.

Молодые люди требуют, чтобы Европа ввела жесткие санкции, которые помогут остановить произвол белорусских властей, сообщает телеграм-канал «Баста!».

Об этом заявила Стася Глинник, внучка первого лидера независимой Беларуси Станислава Шушкевича: «Мы добиваемся экономических санкций против Лукашенко и его режима. И мы также хотим, чтобы этот режим был признан террористическим. Этот метод был выбран еще и потому, что такому протесту уделяется много внимания».

Диана, один из лидеров студенческой забастовки в Беларуси, рассказала, почему присоединилась к акции: «Сейчас в Беларуси очень тяжело. Ничего не делать просто невозможно!».

Представитель Еврокомиссии принес участникам голодовки электрический удлинитель и предложил решить любую бытовую проблему. Участники голодовки уверены, что Европейский Союз должен использовать санкции, чтобы помочь Беларуси добиться демократических перемен.

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