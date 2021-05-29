Ученые выяснили, будет ли коронавирус сезонным заболеванием 2 29.05.2021, 12:17

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Исследование провели в Университете Юты.

В ближайшие десятилетия новый коронавирус SARS-CoV-2, может стать обычной сезонной неприятностью, вызывая не более чем простудный кашель и насморк. Такие выводы сделали ученые из Университета Юты, проведя соответствующее исследование, пишет sciencedaily.com.

Специалисты смоделировали возможное будущее, используя математические модели, при этом подробно изучив пандемию и то, как время меняет наш иммунитет. Они отметили, что со временем серьезность Covid-19 снизится, и вирус будет опасен не более, чем обычная простуда.

"Это показывает возможное будущее, которое еще не решено полностью. В течение следующего десятилетия серьезность COVID-19 может снизиться, поскольку у населения коллективно вырабатывается иммунитет", — заявляют ученые.

Исследователи прогнозируют, что заболевание может ослабиться в связи с адаптацией нашего организма, и изменения в вирусе тут не причем.

В начале пандемии вирус прежде никто не видел, и наша иммунная система не была к нему готова. Ученые доказали, что по мере того, как все больше взрослых приобретают частичный иммунитет, будь то в результате заболевания или вакцинации, тяжелые формы коронавируса практически исчезнут в течение следующего десятилетия. В конце концов, единственными людьми, которые впервые столкнутся с вирусом, будут дети, а они, как известно, менее подвержены серьезным заболеваниям.

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