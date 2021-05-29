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Суд в Мали назначил нового временного президента после свержения старого

  • 29.05.2021, 12:43
Суд в Мали назначил нового временного президента после свержения старого
Фото: АР

Главой государства стал полковник, возглавивший переворот.

Конституционный суд Мали объявил временным президентом страны полковника Ассими Гоиту, возглавляющего хунту после переворота. Суд объявил, что принял это решение в связи с тем, что пост президента оказался незанятым после отставки исполняющего обязанности главы государства Ба Ндао. Об этом сообщает Agence France-Presse (перевод — svoboda.org).

В понедельник Ндао и премьер-министр Моктар Уана были задержаны военными. Они были отпущены только после того, как ушли в отставку. Сами они возглавляли переходное правительство после того как военные свергли предыдущего президента Ибрагима Бубакара Кейта в августе 2020 года. Он пришёл к власти после свержения предыдущего президента, который в свою очередь занял свой пост после государственного переворота.

Гоита возглавлял военный переворот в 2020 году, он занимал должность вице-президента. Ндао он сверг после того, как в состав правительство не вошли двое офицеров из хунты. "Нам пришлось выбирать между хаосом и сплоченностью в силах обороны и безопасности, и мы выбрали сплочённость", - заявил он в пятницу.

Политический кризис в Мали начался летом прошлого года, оппозиция требовала отправить в отставку президента Кейта, который занимал свой пост больше 6 лет. За год до переворота Кейта отправил в отставку руководителей армии после серии массовых убийств гражданского населения в центре страны.

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