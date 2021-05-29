Ученые обнаружили племя, которое стареет на 70% медленнее жителей западных стран 5 29.05.2021, 13:05

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С чем связаны его уникальные способности к продлению молодости?

Международная группа исследователей обнаружила, что представители индейского племени цимане, проживающего на севере Боливии, обладают более здоровым мозгом и сердцем, чем их ровесники из Европы и США, пишет «Вокруг света. Украина».

Команда медиков и ученых обследовала 746 взрослых цимане в возрасте от 40 до 94 лет. Ученые просканировали мозг испытуемых, чтобы сравнить его объем с возрастом человека. Затем результаты сопоставили с аналогичными данными, полученными от жителей Европы и США.

Как оказалось, разница в объеме мозга у людей среднего возраста и пожилыми цимане на 70% меньше, чем у жителей развитых стран. То есть мозг индейцев атрофируется и стареет медленнее — это снижает риск когнитивных нарушений и слабоумия.

Авторы работы считают, что в более высокой скорости потери мозговой ткани у европейцев виноваты сидячий образ жизни и неправильная диета. Племя цимане практически не имеет доступа к медицинской помощи. Но его представители физически активны и питаются пищей с высоким содержанием клетчатки, включая овощи, рыбу и нежирное мясо. «Результаты показали, что атрофию мозга можно замедлить теми же факторами образа жизни, которые связаны с очень низким риском сердечных заболеваний», — отметил автор исследования Андрей Иримия.

Коренные жители Амазонки цимане привлекли внимание ученых в 2017 году. Тогда исследование показало, что у представителей этого племени чрезвычайно здоровые сердца в пожилом возрасте. Ученые выявили у цимане самый низкий уровень распространенности коронарного атеросклероза среди всех известных науке популяций. Также у них не оказалось факторов риска сердечно-сосудистых заболеваний.

«Новое исследование показывает, что цимане выделяются не только здоровыми сердцами, но и здоровым мозгом. Полученные результаты предполагают, что мы можем серьезно улучшить здоровье мозга, даже в популяциях с высоким уровнем риска», — подвел итоги автор работы Хиллард Каплан.

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