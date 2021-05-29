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Россия разрешила европейским авиакомпаниям летать в обход Беларуси

  • 29.05.2021, 13:19
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Россия разрешила европейским авиакомпаниям летать в обход Беларуси

Первыми такую возможность получили Austrian Airlines и AirFrance.

Россия разрешила рейсу Austrian Airlines долететь из Вены в Москву по новому маршруту, который проходит не через воздушное пространство Беларуси, сообщает ТАСС.

Позже стало известно, что еще одна авиакомпания, AirFrance, получила разрешение от России на выполнение рейса из Парижа в Москву и обратно в обход территории Беларуси.

Ранее Москва отказывала самолетам водить в свое воздушное пространство, если они летят в обход Беларуси.

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