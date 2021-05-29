Россия разрешила европейским авиакомпаниям летать в обход Беларуси
- 29.05.2021, 13:19
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Первыми такую возможность получили Austrian Airlines и AirFrance.
Россия разрешила рейсу Austrian Airlines долететь из Вены в Москву по новому маршруту, который проходит не через воздушное пространство Беларуси, сообщает ТАСС.
Позже стало известно, что еще одна авиакомпания, AirFrance, получила разрешение от России на выполнение рейса из Парижа в Москву и обратно в обход территории Беларуси.
Ранее Москва отказывала самолетам водить в свое воздушное пространство, если они летят в обход Беларуси.