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Видеохит: Две пчелы помогают друг другу открыть бутылку «Фанты»

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  • 29.05.2021, 14:05
  • 3,966
Видеохит: Две пчелы помогают друг другу открыть бутылку «Фанты»

Вот это солидарность!

Оказывается, пчелы могут не только опылять растения и производить мед, но умеют еще много чего другого.

В Сан-Паулу две пчелы объединили силы, чтобы украсть чужую газировку. На кадрах видно, как две пчелы откручивают крышку с бутылки с газировкой. Видео опубликовали в YouTube.

Видео снял рабочий из бразильского города Сан-Паулу. Во время своего обеденного перерыва он не стал плотно закручивать пробку бутылки с газировкой и в итоге на его напиток покусились пчелы.

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