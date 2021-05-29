США выделят еще $750 миллионов на кибербезопасность 29.05.2021, 14:23

Это решение принято после атаки хакеров на компанию SolarWinds.

Администрация Джо Байдена выделит 750 млн долларов для обеспечения кибербезопасности государственных учреждений, пострадавших от взлома компании SolarWinds, сообщает «Голос Америки».

Как сообщает «Рейтерс», деньги станут дополнением к 500 млн долларов, выделенным госструктурам для восстановления после кибератаки.

Напомним, что в результате кибератаки на компанию SolarWinds, занимающуюся разработкой программного обеспечения, пострадали девять федеральных агентств США, включая Министерство финансов и Государственный департамент.

Президент компании Microsoft Брэд Смит ранее назвал кибератаку на SolarWinds, долгое время остававшуюся незамеченной, «самой крупной и изощрённой атакой, которую когда-либо видел мир».

Соединенные Штаты и Великобритания заявили, что за атакой на SolarWinds стоит Служба внешней разведки (СВР) России.

В компании Microsoft в минувший четверг предупредили, что группа хакеров, участвовавшая в киберпреступлении, продолжает активность и нацелена на государственные учреждения, аналитические центры, а также неправительственные организации в США.

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