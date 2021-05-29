Россияне ударились в панику из-за новых правил выдачи загранпаспортов 1 29.05.2021, 14:39

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Что означает нововведение властей РФ?

В России изменили правила выдачи заграничных паспортов. Нововведение напугало россиян, которые проживают за рубежом, пишет «Росбалт».

По сообщению «Парламентской газеты», согласно новому административному регламенту МВД, тем, кто постоянно живет за пределами РФ, для замены паспортов придется прибыть в РФ.

«Граждане, проживающие за пределами России, могут обратиться на территории Российской Федерации с заявлением о выдаче паспорта в подразделение по вопросам миграции лично или в форме электронного документа с использованием Единого портала либо через многофункциональный центр», — сказано в статье.

Как считает Telegram-канал «Каталонский карантин», россияне-экспаты напрасно впали в панику. «МВД — не единственная организация, ответственная за выдачу загранпаспортов. Кроме него, это делает еще и МИД», — пишет редактор канала.

Он разъясняет, что «регламент МИД о выдаче загранпаспортов через консульства от 12 февраля 2020 года действует». «Регламент МВД, о котором написала Парламентская газета, не отменяет регламента МИД, и не может этого делать», — подчеркивается в сообщении. В то же время его автор оговаривается, что «скорее всего, дела обстоят так, как написано выше», но все же ждет официальных комментариев.

По мнению экс-замглавы Минфина и ЦБ Сергея Алексашенко, это «репрессивная» мера». «Путин начинает применять в массовом порядке одну из самых бесчеловечных советских практик по отношению к инакомыслящим: с 30 мая их будут де факто лишать российских паспортов. Отныне для получения загранпаспорта россияне, проживающие за границей, должны будут приехать в Россию», — написал экономист в своем микроблоге.

Язвительно комментируется уточнение регламента министерства внутренних дел и в аккаунте «Профессор Преображенский»: «А уж в России товарищ майор подумает, что таким отщепенцам выдать — новый загранпаспорт или постановление о возбуждении уголовного дела».

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