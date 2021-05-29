Тайна черного чемоданчика 1 29.05.2021, 14:48

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Лукашенко оказался в ситуации, когда нужно выбирать только из плохих вариантов.

Очередная встреча Лукашенко с Путиным опять не прояснила ровным счетом ничего для широкой публики, пишет политический обозреватель Александр Класковский.

Да, российский президент перед телекамерами слегка подыграл гостю при обсуждении истории с посадкой в Минске самолета Ryanair и задержанием оппозиционера Протасевича, но не более того. Дала ли Москва денег и прочих благ для поддержки союзника, вновь пострадавшего от коварного Запада, остается загадкой.

Поведение Москвы в последние месяцы наводит на мысль, что ей выгодно держать белорусского партнера на полуголодном пайке, делая его таким образом все более сговорчивым.

При этом Кремлю особо торопиться некуда. Это в 2019 году он давил с дорожными картами интеграции, потому что, как считает ряд аналитиков, Путин был не прочь решить для себя проблему нахождения у власти после 2024 года через объединение с Беларусью.

Но теперь проблема-2024 снята через обнуление президентских сроков, и резона гнать лошадей в белорусском вопросе, пожалуй, нет. Лукашенко с точки зрения Кремля все прекрасно делает сам: каждым новым шагом углубляет свою изоляцию.

В ближайшее время мы узнаем, удалось ли Лукашенко выбить у Путина поддержку под историю с самолетом Ryanair. Рискнем предположить, что помощь не окажется очень уж щедрой.

Да, российскому руководству ни к чему обвал белорусской экономики, но и особо баловать попавшего в переплет «союзника» нет резона: пусть осознает, что лучше быть покладистее.

И отсюда второй вопрос: чем пожертвует белорусский правитель ради новой дозы поддержки? У него не ахти какой большой выбор.

Лукашенко оказался в ситуации, когда нужно выбирать только из плохих вариантов.

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