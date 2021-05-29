Как белорусам вернуть деньги за авиабилеты? 2 29.05.2021, 14:51

Список стран куда «Белавии» нельзя летать увеличивается с каждым днем.

В последнее время все больше и больше рейсов Белавиа отменяют из-за того что, многие страны закрыли свое воздушное пространство для белорусских самолетов, сообщает infobank.by.

Список стран увеличивается с каждым днем, соответственно увеличивается количество пассажиров которым надо сдать билеты и вернуть свои деньги.

Если рейс отменяется, то авиакомпания должна вернуть все деньги пассажиру. Если билет был куплен не напрямую у авиакомпании, а через агрегаторов, то небольшая сумма комиссии будет удержана с стоимости билета. Вот например: был куплен билет 30 апреля 2021 года за 1561 рубль.

Из-за отмены рейса начался процесс оформления возврата билета, и вот билетный оператор Tickets.by прислал письмо в котором информирует о сумме возврата:

Но самое главное это сроки возврата денег. Еще до этой ситуации с массовой отменой рейсов билетные агрегаторы, (в данном примере Tickets.by) деньги за билеты возвращали в течении 90 (!) дней.

Это все было до массовых отмен вылетов, что сейчас будет с возвратом денег за билет? Можно только догадываться что сроки возврата значительно увеличатся.

Уже сегодня, в последней новости, Белавиа проговаривает срок возврата денег в течении 12 месяцев.

Информация об отмене рейсов в/из Эстонии

Авиакомпания «Белавиа» вынужденно отменяет выполнение рейсов в Таллинн с 28 мая до 28 августа. Данное решение принято в связи с наличием запрета на выполнение полетов от авиационных властей Эстонии.

Приносим свои извинения пассажирам за неудобства, которые возникли не по вине авиакомпании, и обращаем внимание, что в течение 12 месяцев с момента покупки билета или полета по одному направлению транзитного маршрута можно изменить дату вылета или оформить возврат денежных средств.

Поэтому тем у кого есть на руках билеты можно посоветовать лишь одно - запастись терпением и как можно быстрее приступить к процедуре возврата билета, эта процедура расписана на сайте Белавиа.

Возврат билета, купленного на сайте

При покупке билета на сайте между ОАО «Авиакомпания «Белавиа» и пассажиром заключается договор воздушной перевозки, по которому все договорные обязательства возникают непосредственно между указанными сторонами (вне зависимости от того, оплачивал ли пассажир перевозку сам или оплату осуществило иное лицо). Договор воздушной перевозки может быть расторгнут по требованию:

• пассажира;

• ОАО «Авиакомпания «Белавиа»;

• на добровольной основе (по желанию одной из сторон);

• вынужденно (по независимым от стороны обстоятельствам, например отмена рейса, изменение расписания и т.п).

Возврат билета, купленного на сайте, и денежных средств по нему осуществляется только на основании заявления на отказ от воздушной перевозки и возврат денежных средств, заполненного:

• в случае совершеннолетия и дееспособности пассажира – самим пассажиром или его доверенным лицом;

• в случае несовершеннолетия и/или недееспособности пассажира – его законным представителем(родители, усыновители, опекуны или попечители).

Возврат билета, купленного на сайте, и денежных средств по нему, возможен по требованию лица, оплатившего перевозку, лишь при наличии заявления на отказ от воздушной перевозки и возврат денежных средств, заполненного пассажиром (его доверенным лицом или законным представителем).

ОАО «Авиакомпания «Белавиа» не несет ответственности:

• за решение об отказе от воздушной перевозки и возврате денежных средств, принятое пассажиром (его доверенным лицом или законным представителем);

• за отказ пассажира (его доверенного лица или законного представителя) лицу, оплатившему перевозку, в предоставлении ОАО «Авиакомпания «Белавиа» заявления на отказ от воздушной перевозки и возврат денежных средств, а также возникших вследствие этого решения разногласий между пассажиром (его доверенным лицом или законным представителем) и лицом, оплатившем перевозку.

Пассажир (его доверенное лицо или законный представитель) имеет право вернуть только тот билет, который оформлен непосредственно на пассажира.

Сумма к возврату рассчитывается в соответствии с правилами примененного тарифа, с которыми можно ознакомиться здесь, либо обратиться в службу поддержки по телефону +375 (17) 220-25-55 или электронной почте support@belavia.by

Подлежащие возврату денежные средства будут перечислены после получения всех необходимых сведений способом, приведенным ниже.

Возврат в случае оплаты билета непосредственно на сайте с использованием банковской карты

• Если банковская карта, с использованием которой была произведена оплата воздушной перевозки, действительна в месяце, когда будет осуществлен возврат, то денежные средства будут перечислены на указанную банковскую карту;

• Если банковская карта, с использованием которой была произведена оплата воздушной перевозки, не действительна в месяце, когда будет осуществлен возврат, то способ перечисления денежные средства будет определяться в каждом конкретном случае.

Возврат в случае оплаты билета через систему «Расчет»

• В офисах продаж авиакомпании. Присутствие владельца билета с паспортом обязательно.

• Во всех остальных случаях денежные средства будут перечислены на текущий счет, открытый в одном из банков Республики Беларусь.

ОАО «Авиакомпания «Белавиа» не несет ответственность:

• за возможную разницу сумм, возникшую за счет конвертации валют и оплаты услуг банка при возврате средств на банковскую карту, с использованием которой была произведена оплата воздушной перевозки (в случае оплаты билета непосредственно на сайте с использованием банковской карты);

• за возможную разницу сумм, возникшую за счет оплаты услуг банка при возврате средств на карт-счет/текущий счет (в случае оплаты билета через систему «Расчет»).

Для возврата билета, купленного на сайте, и денежных средств по нему необходимо по факсу +375 (17) 321-24-62 либо по электронной почте support@belavia.by направить документы, указанные в таблице ниже. В случае оплаты авиабилета через систему «Расчет» за возвратом денежных средств можно обратиться в один из офисов продаж авиакомпании, либо направить необходимые документы, согласно таблице, указанной ниже.

Возврат в случае оплаты билета непосредственно на сайте с использованием банковской карты

1. Копия заполненного заявления на отказ от воздушной перевозки и возврат денежных средств (шаблон заявления находится здесь);

2. Копия паспорта пассажира (страница с фотографией) либо иного удостоверяющего личность документа (в случае обращения пассажира);

3. Копия паспорта доверенного лица (страница с фотографией) либо иного удостоверяющего личность документа, а также копия доверенности, выданной пассажиром (в случае обращения доверенного лица);

4. Копия паспорта законного представителя пассажира (страница с фотографией) либо иного удостоверяющего личность документа, а также подтверждение статуса законного представителя пассажира (в случае обращения законного представителя);

5. Документ, подтверждающий недействительность банковской карты, с использованием которой была произведена оплата воздушной перевозки (если банковская карта, с использованием которой была произведена оплата воздушной перевозки, не действительна в месяце, когда будет осуществлен возврат).

Возврат в случае оплаты билета через систему «Расчет»

1. Копию заполненного заявления на отказ от воздушной перевозки и возврат денежных средств (шаблон заявления находится здесь);

2. Копия паспорта пассажира (страница с фотографией) либо иного удостоверяющего личность документа (в случае обращения пассажира);

3. Копия паспорта доверенного лица (страница с фотографией) либо иного удостоверяющего личность документа, а также копия доверенности, выданной пассажиром (в случае обращения доверенного лица);

Копия паспорта законного представителя пассажира (страница с фотографией) либо иного удостоверяющего личность документа, а также подтверждение статуса законного представителя пассажира (в случае обращения законного представителя);

4. Копия чека или выписка с карт-счета, подтверждающие оплату билета банковской картой (если банковская карта, с использованием которой была произведена оплата воздушной перевозки, действительна в месяце, когда будет осуществлен возврат);

5. Документ, подтверждающий недействительность банковской карты, с использованием которой была произведена оплата воздушной перевозки (если банковская карта, с использованием которой была произведена оплата воздушной перевозки, не действительна в месяце, когда будет осуществлен возврат).

6. Копия чека, полученного в случае оплаты билета наличными в кассе (при наличии).

7. ОАО «Авиакомпания «Белавиа» имеет право запросить дополнительные сведения, необходимые для принятия решения о расторжении договора воздушной перевозки и возврате денежных средств.

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