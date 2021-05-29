Ученые разгадали одну из самых древних тайн долины Нила 29.05.2021, 15:03

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Она насчитывает почти 19 тысяч лет.

Одно из старейших известных военных кладбищ, обнаруженное в долине реки Нил, возникло не в результате единственной эпической битвы, как считалось ранее, пишет nv.ua .

Согласно повторному анализу этого древнего захоронения, известного как Джебель Сахаба, похороненные здесь люди, вероятно, погибли в серии жестоких столкновений. Если это так, исследователи предполагают, что причиной может быть борьба за место в ландшафте, опустошенном изменением климата.

Повторно изучив кости 61 человека на этом месте, исследователи обнаружили более сотни новых признаков травм, многие из которых не привели к смертельному исходу.

У четверти скелетов были обнаружены как зажившие, так и незажившие раны, что позволяет предположить, что эта группа охотников-собирателей более одного раза в жизни переживала жестокие столкновения. Большая часть травм, по-видимому, была вызвана метательным оружием, таким как стрелы или копья.

Поскольку мужчины, женщины и дети были затронуты и похоронены одинаково, авторы считают, что насилие было вызвано перестрелками, набегами или засадами.

«Мы отвергаем гипотезу о том, что Джебель Сахаба отражает единичное военное событие, с новыми данными, подтверждающими спорадические и повторяющиеся эпизоды межличностного насилия, вероятно, вызванные серьезными климатическими и экологическими изменениями», — пишут авторы исследования.

Захоронения в Джебель Сахаба датируется 13 400−18 600 лет назад и считается одним из старейших примеров организованного насилия в мире.

Когда массовое захоронение было впервые обнаружено в 1960-х годах, археологи думали, что оно отражает единственную жестокую битву, но команда антропологов, историков и геохимиков из Французского национального центра научных исследований и Университета Тулузы опровергает эту идею.

Частота заживления ран на этом месте предполагает жизнь, наполненную насилием, и время совпадает с концом последнего ледникового периода. Это резкое изменение климата превратило восточную часть пустыни Сахара в холодный и сверхзасушливый регион, где было лишь несколько мест, где могли жить люди.

Долина реки Нил была одним из таких убежищ с легким доступом к воде, рыбе и растительности. Однако в то время река была подвержена резким колебаниям уровня воды, а это означало, что земли было не так много.

Вскоре эти несколько идеальных мест заполнились охотниками-собирателями, и конкуренция за ресурсы начала накаляться. Разные группы людей, вероятно, начали нападать друг на друга в серии сражений.

«Территориальное и экологическое давление, вызванное климатическими изменениями, скорее всего, является причиной этих частых конфликтов между, казалось бы, культурно отличными друг от друга группами охотников, рыболовов и собирателей долины Нила», — заключают авторы.

Исследования подтверждают растущее количество свидетельств того, что изменение климата является главной причиной человеческих конфликтов как сейчас, так и в прошлом.

Засуха и насилие обычно связаны в истории человечества, поскольку разные общества борются за самую плодородную землю. В условиях, когда мир вступает в невиданный ранее климатический кризис, некоторые эксперты считают, что в будущем нас ждет еще больший конфликт.

Выяснение того, что произошло во время последнего ледникового периода, может позволить нам лучше понять, как поведение человека меняется в зависимости от климата. Таким образом, такие места, как Джебель-Сахаба, могут дать нам представление о том, что будет дальше.

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