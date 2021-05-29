В день школьных последних звонков в Минске свободно продают алкоголь 29.05.2021, 15:06

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Это происходит впервые за несколько лет.

29 мая, в день школьных последних звонков в Минске не ограничивают продажу алкогольной продукции. Об этом рассказал во время прямой линии заместитель председателя Мингорисполкома Юрий Трущенко, пишет сайт euroradio.fm.

– Ограничительные меры по продаже алкогольной продукции в Минске 29 мая не устанавливаются. Однако рекомендовано торговым объектам и объектам общественного питания в этот день более бдительно относиться к исполнению требований законодательства по продаже алкогольных напитков лицам, не достигшим 18 лет, — цитирует чиновника агентство «Минск-Новости».

В Беларусь продажа алкоголя в магазинах традиционно ограничивается в дни последних звонков и выпускных. В 2021 году это 29 мая и 10 июня.

Запрет вводится либо на сутки, либо с 8:00 до 8:00 следующего дня. Он не касается заведений общепита — ограничения действуют только для розничной торговли.

В этом году ограничения по продаже алкоголя ввели многие районы страны. Но в Минске алкоголь будет продаваться повсеместно — впервые за несколько последних лет.

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