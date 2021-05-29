Эксперт: Лукашенко может стать элементом торга Путина с Байденом 1 29.05.2021, 15:13

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Из-за инцидента с самолетом Ryanair Таракан оказался в уязвимой ситуации.

Старший аналитик Центра европейской трансформации Андрей Егоров в комментарии udf.by отметил, что белорусские власти оказались в незавидном положении, т.к. совсем не ожидали жесткой реакции Запада на инцидент с самолетом.

«Белорусский вопрос попадает в повестку дня не только Евросоюза, но и США, где к инциденту с самолетом отнеслись очень серьезно. Но непонятно, в какой плоскости этот вопрос может обсуждаться на встрече Путина и Байдена, о чем именно они могут вести речь. Одно дело, если президент США просто выскажет свою озабоченность – пожалуй, для белорусских властей это ничем серьезным не закончится. Другое дело, если будет обсуждаться транзит власти в Беларуси, изменение политической системы, новые выборов – тогда это более серьезная постановка вопроса», – сказал Егоров.

Но второй вариант развития событий возможен только при определенных условиях.

«Если белорусский вопрос станет частью пакетных договоренностей. Путин хочет добиться чего-то от Байдена, а Байден от Путина. Лукашенко может стать элементом торга между ними. В таком случае последствия для белорусских властей могут быть серьезными. Но ведь не факт, что они смогут договориться. Если же договорятся, то мы увидим это по трансформации позиции России к Беларуси», – считает Егоров.

Российская пропаганда сначала хвалила белорусские власти за спецоперацию с самолетом, а в последние дни критикует Лукашенко за это решение. Почему так происходит?

«Потому что он создал Москве геморрой. Полностью отказаться от поддержки Лукашенко в России в этой ситуации не могут, но и принимать на себя дополнительную ответственность за своего ближайшего союзника не хотят, ощущая негативную международную реакцию на действие белорусских властей. У России и своих проблем в отношениях с Западом достаточно», – полагает Егоров.

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