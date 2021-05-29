Неделя закончилась сильной девальвацией белорусского рубля 29.05.2021, 15:16

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И это, возможно, только начало.

С таким калейдоскопом новостей, событий и историй внешне- и внутриполитического и экономического характера, которые происходят в Беларуси и вокруг Беларуси вот уже несколько месяцев, строить курсовые прогнозы для белорусского рубля – это все равно что угадывать число в рулетку, сообщает infobank.by.

Ведь еще совсем недавно BYN-рубль ослабел, было, до минимума, а затем, наоборот, уже укрепился по максимуму, а прямо сейчас – снова очень сильное падение белорусского рубля, всего лишь за пару дней.

Из-за чего баттлы между сторонниками BYN-депозитов, с одной стороны, и сторонников скупки долларов и евро с другой, не прекращаются вот уже много месяцев.

Более полутора месяцев назад BYN-рубль упал, было, на историческое дно относительно доллара: 7 апреля американская валюта подскочила до рекордного в истории Беларуси значения 2,6676 BYN/$.

Но сразу после этого в течении семи недель белорусский рубль укреплялся, и это стало неожиданностью для большинства обывателей. Причем курсовой «откат» шел настолько мощный, что 25 мая курс доллара упал до минимума с 20 августа 2020 года – до 2,5039 BYN/$.

Этот курс стал минимумом доллара в Беларуси за 9 месяцев, и почти компенсировал августовскую девальвацию 2020 года, которая началась с курса ~2,44-2,46 BYN/$. То есть, оставалось совсем немного, чтобы полностью восстановить докризисное значение. Ну, или хотя бы дотянуть до «красивой цифры» в 2,5000 BYN/$.

Но не судьба… На последних двух валютных торгах БВФБ – 27 и 28 мая – белорусский рубль оба раза обваливался. Видимо, это стало реакцией на серьезные события в Беларуси, связанные с посадкой самолета, которые вызвали гневную реакцию цивилизованного мира, а над Беларусью нависла угроза уже намного более мощных санкций. И все потянулись за валютой.

За время укрепления белорусской валюты к американской, длившееся с 8 апреля по 25 мая, за 48 дней, курс доллара упал на 6,14%, что эквивалентно почти 47% годовых. За этот период BYN-рублевые вкладчики «подняли» более 60% годовых в долларах, а долларовые вкладчики – ощутили такие же реальные, с учетом инфляции, потери.

А за три последних дня (26-28 мая) доллар подорожал на 1,16% (140% годовых), поднявшись с того 9-месячного минимума 2,5039 BYN/$ до 2,5329 BYN/$. Это – самый сильный скачок доллара в Беларуси за 2 месяца.

Когда доллар дешевел в Беларуси в апреле-мае, этому способствовало мировое падение американской валюты: за период с 8 апреля по 25 мая индекс доллара упал на 2,7%.

Но даже если выразить динамику белорусского рубля в движении стоимости валютной корзины, где доллара только 25%, а 50% российского рубля и еще 25% евро, то все равно мы увидим укрепление белорусской валюты через падение стоимости валютной корзины – до минимума за 6 месяцев. Этот минимум был 23 мая – 0,30425 BYN. А 28 мая – уже 0,30725 BYN.

Шесть предыдущих недель доллар в Беларуси заканчивал падением. И если бы не последние два дня на этой, 21-й по счету в этом году, неделе, было бы уже семь подряд. Но 21-я закончилась ростом – одним из самых сильных в этом году, на 0,98%.

Евро на этой неделе тоже поднялся очень заметно – на 0,75%: европейская валюта 28 мая выросла на БВФБ до 3,0870 €/BYN.

Подорожал в Беларуси и российский рубль, укрепившийся у себя дома, и очень значительно: российская валюта выросла на этой неделе к белорусской на 1,08% (такого не было с февраля) – до 3,4418 BYN/100 RUR.

Но самое показательное – в динамике стоимости валютной корзины, которая служит ориентиром в курсообразовании. Семь календарных недель подряд валютная корзина дешевела. За предыдущие 20 недель года она дорожала только пять раз за семидневку, а за последние 11 недель – только один раз.

Но на 21-й неделе 2021 года валютная корзина выросла в цене на 0,99%. Это второй по величине процент роста стоимости валютной корзины за неделю в этом году.

Подорожал в Беларуси и российский рубль, укрепившийся у себя дома, и очень значительно: российская валюта выросла на этой неделе к белорусской на 1,08% (такого не было с февраля) – до 3,4418 BYN/100 RUR.

Но самое показательное – в динамике стоимости валютной корзины, которая служит ориентиром в курсообразовании. Семь календарных недель подряд валютная корзина дешевела. За предыдущие 20 недель года она дорожала только пять раз за семидневку, а за последние 11 недель – только один раз.

Но на 21-й неделе 2021 года валютная корзина выросла в цене на 0,99%. Это второй по величине процент роста стоимости валютной корзины за неделю в этом году.

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