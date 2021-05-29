Ржавая арматура, куски бетона на земле, трещины в асфальте: что происходит с мостами в Гомеле 3 29.05.2021, 15:30

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Фото: tut.by

Сколько еще путепроводов может обрушиться?

19 мая обрушился мост в Борисовском районе, а 25 мая рухнул мост под Пружанами. В связи с этим у многих гомельчан возник вопрос: «А в каком состоянии находятся мосты и путепроводы в нашем городе?» На этот вопрос отвечает «Сильные Новости».

Подпорки под пролет

Каково состояние этих сложных инженерных сооружений в Гомеле сегодня? «Сильные новости» осмотрели некоторые из них.

Один из самых многострадальных гомельских мостов — это путепровод «Гомсельмаш». Он ведет с улицы Богдана Хмельницкого на проспект Космонавтов. Мост был построен в 1974 году, длина — 560 метров, ширина — 15 метров и 25 пролетов. Время наложило свой отпечаток на этот мост. Сегодня движение на значительной части Сельмашевского путепровода ограничено только центральными полосами — и это не случайно. Именно крайние части пролетов оказались подвержены наибольшим разрушениям.

Это видно невооруженным глазом, стоит только подняться на мост. Края многих плит перекрытия уже давно крошатся. Все мосты имеют компенсационные швы, которые защищают от линейного расширения при высоких температурах, но многочисленные трещины и отверстия в асфальтовом покрытии этого путепровода — явно не страховка от деформации, а скорее следствие этой самой деформации.

Пока это может создать в основном лишь неудобства для пешеходов. Гораздо более впечатляющая картина открывается, если спуститься под мост. Железобетон, как и все в этом мире, тоже не вечен. Влага, перепады температур, механическая нагрузка и вибрации, химические и другие воздействия медленно, но неуклонно разрушают его. Разве что древние римляне знали секрет бетона с добавлением пуццолана или пемзы, хранящим свою прочность до сих пор. Но вернемся в Гомель, в наш климатический пояс.

Бетонные блоки, из которых сложен Гомсельмашевский путепровод, уже весьма сильно подверглись эрозии. Местами из них торчит, а то и просто свисает вниз, как гирлянды на елке, ржавая арматура. Особый колорит этому придают некие «летние» сосульки, висящие по краям некоторых пролетов. Вероятно, это застыл известковый раствор, вымываемый водой и образовавший такие вот мостовые сталактиты, или застыла соль, которой у нас посыпали дороги. В любом случае, кроме снега, соль NaCl и CaC12 способна разъедать бетон, притягивая воду к его поверхности. Эти сталактиты все же небольшие и не падают, а вот вполне приличные куски бетона отваливаются от перекрытий и опор и валяются внизу.

Наибольшим разрушениям подверглась часть путепровода на въезде со стороны улиц Полесской и Богдана Хмельницкого. Возможно, здесь при подъеме на мост подвижная нагрузка от автотранспорта более сильная. Но в любом случае, винить в этом проектировщиков и строителей советского времени не стоит. Путепровод «Гомсельмаш» был возведен более 45 лет назад, когда интенсивность движения и даже сам транспорт были иными.

Нельзя сказать, что никаких мер сегодня не принимается. Под пролеты моста со въезда «из города» поставлены две металлические опоры, но, по нашему мнению, хоть и «дилетантскому», этого может оказаться недостаточно. Очевидно, что целые несущие конструкции нуждаются тут в замене.

В марте этого года губернатор Гомельской области Геннадий Соловей сообщил, что проектно-сметная документация на ремонт путепровода будет изготовлена в этом году, а в 2022-м приступят к работам. На это будут выделены десять миллионов рублей из областного бюджета.

Авария на Кузнечном

А обрушения мостов в Гомеле уже были. В десять часов вечера 10 апреля 2006 года часть путепровода «Кузнечный-1» рухнула на железнодорожные пути. На рельсах оказалось несколько пролетов ограждения длиной в 20 метров, фонарный столб и часть пешеходной дорожки. Путепровод обвалился прямо перед проходящим поездом «Чернигов-Гомель». Машинист начал экстренное торможение, но локомотив все равно напоролся на завал и получил повреждения. К счастью, обошлось без человеческих жертв. Аварийные бригады разобрали завалы к пяти часам утра.

Путепровод «Кузнечный-1» ведет с улицы Интернациональной (бывшей Кузнечной) на улицу Льва Толстого. Еще до войны здесь существовал мостовой переход. Первый балочный мост из железобетона, ведущий из города в «Монастырек», был построен в 1962 году. В 1978 году был сооружен второй 5-полосный путепровод «Кузнечный-2» с улицы Интернациональной на Барыкина, длиной 88 метров, шириной 17,5 метров в пять пролетов. Еще при советской власти «Кузнечный-1» признали аварийным из-за износа бетонных конструкций. Мост закрыли, но жители стали писать в разные инстанции с просьбой открыть путепровод — им удобно было выходить здесь на остановку и в центр города. В 90-е мост был вновь открыт, но только для пешеходов.

После обрушения в 2006 году было принято решение полностью демонтировать «Кузнечный-1», но по мере изыскания средств. Мост стоит и поныне.

Каково состояние Кузнечного путепровода сейчас? На нем демонтировали только часть пролетов по краям, наиболее склонных к обрушению. Бетонное перекрытие просто отбили, пневматическими молотками или чем-то подобным, что можно предположить по рваным краям плит. Пешеходную дорожку оградили в середине моста.

А как выглядят пролеты «кузнецких мостов» снизу? Путепровод «Кузнечный-2», что ведет с Интернациональной на Барыкина, смотрится надежно. Видно, что ценят его и бездомные, соорудившие себе лежанки под прикрытием моста. Визуально вроде бы все нормально, но возле одной из опор дождевая вода, стекающая сверху, уходит куда-то под землю через промоину, а грунт в этом районе, видимо, осел.

В настоящее время Кузнечный путепровод-2 также не справляется с возросшей нагрузкой из-за увеличивающегося количества автомобилей. В ходе реконструкции улицы Барыкина здесь запланирована развязка с круговым движением, а железнодорожные пути предполагали упрятать в тоннель.

Подводная часть

В район «Гомсельмаш» ведет еще один путепровод — пешеходный. Он был построен в 1987 году, ведет в заводской район через железнодорожные пути от микрорайона «Старый Аэродром». Длина пешеходного Сельмашевского путепровода — 550 метров, ширина — 4 метра. Время потрудилось и здесь: часть бетонных плит перекрытия у спуска к заводской проходной стала разрушаться по краям, а обратная часть ступенек на подъеме со стороны Советской осыпается.

Путепровод с улицы Малайчука на Крупскую («Прудковский мост») построен в 1976 году, длина — 64 метра, ширина — 15,2 метра и три пролета. До этого автобусы № 7 и 7а ходили из Прудка «в город» по переезду через пути на улице Шилова. Видно, что компенсационный шов со стороны Крупской сильно «играет» и постоянно разрушает асфальтовое покрытие. Это мелочи, но под мостом сточные воды наделали больше вреда. Видно, что они постоянно подмывают насыпь подхода под мостом и разрушают ее бетонное покрытие. В одном месте брешь залатали, но в другом — в «рубашке» насыпи зияет провал в несколько квадратных метров. Стекающие воды размывают в этом месте грунт, и промыв в насыпи устоя моста увеличивается с каждым сильным дождем.

И, наконец, пешеходный мост на центральный пляж, построенный в конце 1960-х годов. В 2009 году этот мост закрывался на ремонт. Гомельчан доставляли на пляж специальными автобусными рейсами до остановки «Луговая» и теплоходом. Причиной закрытия моста было названо «предаварийное состояние несущих опор и металлических конструкций». При обследовании моста выявили коррозию металла и осыпание бетона на его отдельных узлах. Пока разрабатывалась проектно-сметная документация, стоимость которой составила 1,2 миллиарда рублей, специалисты Гомельского городского дорожного строительно-ремонтного треста начали подготовительные работы. По сообщению заместителя мэра Сергея Лузая, на основной ремонт необходимо было 12 миллиардов рублей «старыми». Потом специалисты дали заключение, что мостом все же можно временно пользоваться, но «с ограничениями». Покрасили отдельные металлоконструкции для предотвращения коррозии, провели некоторые другие работы, и мост был вновь открыт с обещанием сделать капитальный ремонт в будущем.

В 2011 году пешеходный мост вновь закрыли. Начальник ПТО Евгений Шабулдаев сообщал тогда, что после текущего ремонта в 2009 году комиссия после повторного обследования разрешила его временную эксплуатацию. Одновременно стала готовиться проектно-сметная документация на капитальный ремонт моста. Реконструкция должна была пройти в две очереди. Первый этап предполагал ремонт лестничных сходов и пандуса, второй — ремонт собственно мостового полотна. На втором этапе предполагалась разборка балок и железобетонных плит на отдельных участках пролетных строений. Разрушенные фрагменты железобетонных конструкций должны были срубаться, а затем восстанавливаться по монолитной технологии. Общая стоимость реконструкции должна была составить 12 миллиардов рублей «старыми». Однако если лестницы отремонтировали, там даже появились съезды для колясочников, то капитальных работ на пешеходном мосту гомельчане не заметили.

Каково состояние моста на сегодня, точно не известно. Некоторые специалисты говорят, что важным является не только сохранность пролетов и ферм моста, но и скрытых под водой частей промежуточных опор, которые также могут быть подвержены подмыву и коррозии.

В апреле этого года в сети появились фотографии разрушений на перекрытиях путепровода на улице Хатаевича. Но официальные СМИ назвали эти дефекты не критическими, не более, чем «царапины на теле слона».

А что говорят специалисты?

Как сообщили «Сильным Новостям» в отделе ЖКХ Гомельского горисполкома, состояние мостов и путепроводов должен контролировать КУП «Гомельский городской дорожный строительно-ремонтный трест». Кроме того, надзором за мостами по всей республике занимается БелдорНИИ и другие специалисты. Однако получить комментарии у проверяющих инстанций не удалось.

Специалист по обследованию одной из гомельских проектных организаций Сергей сообщил нам следующее:

— На железобетонные конструкции влияет целый ряд факторов. Первое — это температурные изменения. Под воздействием отрицательных температур бетон разрушается. Поэтому при мостостроении должны применяться специальные, морозоустойчивые сорта бетона. Например, марка F150 будет означать, что данный бетон выдержит 150 попеременных циклов замораживания и оттаивания в течение одного сезона. Но по факту могут использоваться другие, более дешевые материалы с более низкими свойствами.

Второе — это воздействие влаги. Сталактиты, которые вы видели на мосту, — это минералкальциты, гидросиликаты кальция. Бетон проницаем для влаги, вода вымывает из него щелочные соединения. В результате бетонные конструкции теряют связующие вещества и прочность.

В-третьих — это углекислый газ и другие агрессивные вещества. Под воздействием СО2 происходит карбонизация бетона, его слой постепенно утрачивает свои защитные свойства, после чего начинается коррозия металлической арматуры. Когда разрушается до 20 процентов арматуры, конструкция теряет свою прочность. Кроме углекислого газа, на строительные конструкции могут воздействовать другие агрессивные среды, особенно если речь идет о промышленных объектах или сооружениях, расположенных рядом с ними. По этой причине сегодня на некоторых предприятиях, особенно химической промышленности, отказываются от металлических сооружений в пользу клееводеревянных конструкций.

На Сельмашевском путепроводе сочетаются все эти три фактора. Но я уверен, что есть все данные обследования, в настоящее время уже разрабатывается проектно-сметная документация на его реконструкцию. В скором времени путепровод будет отремонтирован.

Краткая история гомельского мостостроения

В Гомеле до революции большинство мостов были деревянными или наплавными. В годы Великой Отечественной войны почти все мосты были разрушены. Сразу после освобождения нашего города началось сооружение временных понтонных переправ и восстановление мостов.

В 1945 году построили двухпутный железнодорожный мост через Сож вместо разрушенного при немецких оккупантах. В эти годы в Гомеле работал Мостопоезд № 424, сформированный в Горьком. Характерно, что строители того времени, в том числе и мостостроевцы из МСП-424, закладывали в свои объекты памятные капсулы. Заложили ли они свое послание в мост через Сож?

В 1952 году рядом был сооружен автомобильный мост в Новобелицу длиной в 341 метр, шириной 10,7 метра и в четыре пролета.

В 1946 году построили «Горбатый мост» на выезде с улицы Советской на шоссе Одесса — Ленинград, в 1969 — путепровод на улице Полесской, длиной 131 метр, шириной 14,2 метра и 5 пролетов.

Долгое время через Сож в заречную зону отдыха не существовало пешеходного моста. И до войны, и после нее гомельчан на пляжи южного берега переправляли на лодках. Усилиями заместителя председателя Гомельского горисполкома Николая Сотникова в Украинской ССР были заказаны металлические конструкции пешеходного моста.

При этом существует такая легенда. Стальные фермы и балки одного из мостов привезли в Гомель в разобранной виде, а вот технической документации на них не было. По воспоминаниям бывшего начальника гомельского управления «Запхиммонтаж» Василия Боборыкина, его вызвали в горисполком и поручили так или иначе, но собрать мост. Тогда было найдено следующее решение: на главной площади возле парка рабочие собрали на болтах пролеты моста и сняли их размеры, после чего мост уже был заново собран из металлоконструкций. Но идет ли речь в данном случае о пешеходном мосте через Сож, или об одном из мостиков в парке, пока сказать точно не беремся.

В парке Луначарского было пять пешеходных мостов.

В 1986 году построили путепровод по улице Антошкина, соединивший Советскую с «Гомсельмашем». По сообщению заслуженного архитектора Беларуси, экс-главного архитектора института «Гомельгражданпроект» Сергея Кривошеева, мост строился по уникальной для того времени технологии. Чтобы не останавливать движение по железнодорожным путям, весьма оживленное в то время, были проложены объездные пути. Путепровод возводился без остановки железнодорожного сообщения на гомельском направлении.

Путепровод на улице Хатаевича был начат еще в советское время, но в «лихие» 90-е строительство надолго остановили. Закончили мост длиной в 90 метров в 5 пролетов, ведущий к «Мельникову лугу», только в 2003 году.

В 2000 году реконструировали «Горбатый» мост, переставший после этого быть столь горбатым. В 2009-2011 годах был реконструирован и Полесский путепровод.

Еще один путепровод был сооружен на улице Владимирова. В 2009 году МСУ-4 «Мосстостроя» поставило в Гомеле новый автомобильный мост через Сож. «Мостострой» должен был возвести еще один мост через реку для «Восточного обхода» — напротив «Мельникова луга». Работы уже начались, но по неизвестным причинам были остановлены. Многие работы по сооружению мостов в Гомеле вел Мостостроительный отряд № 88, но сегодня в Гомеле его подразделений нет. По крайней мере, база Мостоотряда-88 в Мильче пустует.

Согласно энциклопедическому справочнику «Гомель», к 1990 году в нашем городе было построено 24 моста и путепроводов. С 1990 по 2021 год появилось 6 мостов.

Некоторые гомельские мосты не вошли в городской справочник 1990 года. Например, металлический пешеходный мостик, что вел через железнодорожную ветку на Гомельский судостроительно-судоремонтный завод. Ныне этот малый путепровод демонтирован, а судоремонтно-судостроительный завод — ликвидирован.

Зато сохранился мостик через бывший ручей «Дунайка» в Прудке, в бывшем «Панском саду» (имении Паскевичей), в районе центра олимпийского резерва по конному спорту. До недавнего времени это был, вероятно, последний деревянный мост в Гомеле. После реконструкции он изменил свой облик, но деревянные сваи от старой конструкции сохранялись еще долго.

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