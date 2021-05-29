Новые данные про иммунитет к COVID-19: он крепче, чем ожидали 1 29.05.2021, 15:34

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К таким оптимистичным выводам пришли три разные группы ученых.

По официальным данным, к концу весны коронавирусной инфекцией в Украине переболели чуть более двух миллионов человек, в мире - почти 170 миллионов. Спустя почти полтора года пандемии одним из важнейших вопросов для научного и медицинского среды остается то, сколько времени эти люди смогут чувствовать себя защищенными от повторного заражения? Насколько продолжителен иммунитет против ковида? До сих пор мнения специалистов расходились, и часто можно было услышать, что через полгода уровень антител падает настолько, что мы уже не будем защищены от повторного заражения. Но последние исследования разных групп ученых из США и из Украины выглядят довольно оптимистично. Исследователи утверждают, что у большинства людей, переболевших ковидом, иммунитет будет сохраняться год, но вполне вероятно, что и дольше, пишет сайт ukrinform.ru

Возможно, ежегодной вакцинации от ковида все-таки не будет

О результатах двух новых исследований рассказывает The New York Times, отмечая, что иммунитет к ковиду может сохранятся годами. Оба исследования касались людей, переболевших год назад. Согласно результатам, опубликованным у журнале Nature, клетки, сохраняющие память о вирусе (речь идет о так называемых В-клетках - одном из видов лимфоцитов. - Авт.), хранятся в костном мозге и могут вырабатывать антитела, когда это необходимо.

Другое исследование, опубликованное на сайте биологических исследований BioRxiv, показало, что В-клетки памяти продолжают «созревать» и укрепляться (усиливаться) минимум 12 месяцев после заражения. «Эти данные коррелируют с растущим объемом информации о том, что иммунитет против SARS-CoV-2, вызванный инфекцией и вакцинацией, видится длительным», - отметил иммунолог из Университета Пенсильвании Скотт Хенсли.

Исследователи утверждают, что большинству людей, которые выздоровели от ковида, а потом еще и вакцинировались, ревакцинация не потребуется. (Ранее глава фармацевтической компании Pfizer заявлял, что людям «скорее всего» понадобится третья, дополнительная доза вакцины от COVID-19 компании Pfizer в течение 12 месяцев после проведения полноценного курса вакцинации, а также не исключил вероятность ежегодной вакцинации, как от гриппа. - Авт.). Однако вакцинированные люди, которые не болели, скорее всего, будут нуждаться в повторной вакцинации, как и те, кто после болезни не имел устойчивого иммунного ответа.

Команда доктора Али Эллебеди из Вашингтонского университета взяла образцы костного мозга у 19 человек примерно через семь месяцев после того, как они были инфицированы. У пятнадцати из них были обнаружены В-клетки памяти, а в четырех - нет. Поэтому исследователи предполагают, что некоторые люди могут нести очень мало клеток или вообще не иметь их. По мнению Эллебеди, полученные данные подтверждают, что люди, выздоровевшие от Covid-19, должны все же быть вакцинированы.

По словам руководителя исследования, опубликованного в BioRxiv (с участием 61 добровольцев), иммунолога Рокфеллеровского университета Мишеля Нуссенцвейга, В-клетки памяти, вырабатываемые в ответ на заражение SARS-CoV-2 и усиленные вакцинацией, мощны настолько, что защищают даже от мутировавших вариантов вируса.

Антитела после ковида присутствуют не меньше года - это украинские данные

Почти одновременно с американскими учеными свои результаты научной работы представили их украинские коллеги. Инфекционист 4-й клинической больницы Киева Евгений Дубровский и иммунолог Лаборатории иммунологии Института педиатрии, акушерства и гинекологии им. Е.Лукьяновой Борис Донской тоже изучали, насколько длителен иммунитет от ковида.

Они проверяли наличие антител после выздоровления в образцах крови добровольцев, имевших лабораторно подтвержденный ковид. Ведь наличие антител говорит о том, что у человека выработался клеточный иммунитет - основной «уровень» защиты нашего организма от возбудителей, объясняют исследователи.

В течение года кровь на антитела сдавали 42 добровольцев с разной степенью тяжести перенесенного ковида.

«В течение 8 месяцев у 80% пациентов антитела не исчезали, – делится результатами Евгений Дубровский. – У некоторых плавно снижались, у половины держались на высоком стабильном уровне. Но у 20% упали ниже порогового уровня. Это снижение наблюдалось в периоде между 150 и 240 днями после болезни. Но когда мы получили результаты на 360 день, данные оказались очень показательны. У 80% пациентов антитела никуда не делись. Более того - у тех, у кого они упали до порогового уровня, антитела снова поднялись! Таким образом, на 360 день имеем следующие данные: из 42 человек 92,8% (N = 39) имеют антитела, 7,2% (N = 3) - не имеют. Только вдуматься - 92,8%, и уже прошел целый год!»

Он добавляет: тот факт, что уровень антител снова поднялся у некоторых пациентов, не удивил иммунологов и инфекционистов, с которыми он поделился полученными данными. Ведь это нормальная реакция иммунной системы при повторных контактах с инфицированными. После встречи с возбудителем иммунная система мгновенно начинает наращивать антитела и Т-клетки для защиты от повторного заражения.

Кроме того, исследователи проверили, сохраняются ли у инфицированных антитела к спайк-протеину - белку шипа вируса, с помощью которой возбудитель прикрепляется к клетке. И оказалось, что уровень этих антител тоже высок, что не позволит вирусу проникнуть внутрь клетки.

Исследователи пришли к выводу, что на данный момент иммунитет сохраняется не менее года, а дальнейшие исследования покажут, сохранится ли он и дольше. Кроме того, Евгений Дубровский отмечает, что тяжесть течения заболевания не повлияла существенно на уровень антител. А что касается повторных случаев инфицирования - то они единичны и связаны с особенностями иммунитета конкретных людей.

Об исследовании коллег отозвался иммунолог Андрей Волянский, согласившись с его результатами. «Тот случай, когда я просто аплодирую. Абсолютно согласен с коллегами. Все понятно, все логично, все вписывается в законы иммунологии. Разве что маловата группа. Но сделана очень важная ремарка - между 8-м и 12-м месяцами у части обследуемых возросли концентрации антител. Естественная бустеризация (усиленный иммунный ответ после повторной встречи с возбудителем. - Авт.)».

Авторы исследования позже объяснили, что найти единовременно десятки пациентов с подтвержденным ковидом в апреле 2020 года, да еще с разными степенями тяжести болезни было не так просто, с чем нельзя не согласиться. Но важные данные были получены и, как видим, они коррелируют с данными американских ученых.

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