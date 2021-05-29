Украина первой среди стран-партнеров НАТО получит обновленный пакет целей партнерства 29.05.2021, 15:53

Он содержит задания и мероприятия на период до 2025 года.

Украина первой среди стран-партнеров НАТО получит обновленный пакет Целей партнерства. Как пишет «Униан», об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны.

Как отмечается, обновленный пакет Целей партнерства для Украины содержит задания и мероприятия на период до 2025 года. В нем также приведены силы и средства, которые Украина готовит для участия в программе "Партнерство во имя мираˮ, операциях и миссиях Альянса.

Цели партнерства поддерживают другие задания по реформированию сектора обороны и безопасности, прежде всего - проекты и мероприятия оборонной реформы.

"Делегации Украины и НАТО поддержали предложенный документ и договорились перейти к следующему этапу его согласование и направление на рассмотрение Североатлантического совета", - информируют в Минобороны.

Помощник Генерального секретаря НАТО по операциям Джон Манза отметил прогресс Украины в реформировании сектора безопасности и обороны и выполнении Целей партнерства предыдущего периода.

"Мы продолжим оказывать помощь Украине в осуществлении необходимых реформ и развитии возможностей сил безопасности и обороны, - сказал Манза.

Вступление Украины в НАТО: что известно

На встрече с президентом Франции Эммануэлем Макроном в Париже украинский лидер Владимир Зеленский поднимал тему ПДЧ и вступления в НАТО. В частности, он заявил, что хотел бы слышать больше конкретики в этом вопросе.

Ранее стало известно, что Литва на саммите НАТО в июне предложит предоставить ПДЧ для Украины. Эту инициативу уже поддержала Латвия.

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