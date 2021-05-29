В Конго начал извергаться еще один вулкан 29.05.2021, 16:01

Вулкан Мурара проснулся через неделю после извержения Ньирагонго.

В субботу, 29 мая, на востоке Демократической Республики Конго началось извержение второго вулкана. Вулкан Мурара проснулся через неделю после смертоносного извержения Ньирагонго.

Как сообщает AFP (перевод — nv.ua), вулкан Мурара расположен примерно в 25 км к северу от города Гома, сильно пострадавшего от извержения вулкана Ньирагонго.

«Сегодня произошло извержение вулкана Мурара недалеко от необитаемого района Вирунга», — сказал официальный представитель правительства Патрик Муяя, имея в виду национальный парк, в котором обитает четверть мировой популяции горных горилл, находящихся под угрозой исчезновения.

Напомним, извержение одного из самых активных вулканов в мире Ньирагонго началось 22 мая. В результате погибли более 30 человек. Почти 20 тысяч жителей лишились своих жилищ, разрушено от 900 до 2500 домов.

После извержения Ньирагонго в Гоме зарегистрировали сотни подземных толчков, на поверхности образовались трещины протяженностью несколько сотен метров.