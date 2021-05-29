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В Варшаве проходит большой пикет солидарности с Беларусью

  • 29.05.2021, 16:21
  • 1,610
В Варшаве проходит большой пикет солидарности с Беларусью

К акции присоединились сотни человек.

29 мая по всему миру проходит Глобальный пикет солидарности с Беларусью. В Варшаве белорусы вышли на площадь в Старом городе.

На акции выступили родители задержанного неделю назад в Минске журналиста Романа Протасевича, передает «Белсат». Они обратили с призывом к Лукашенко, чтобы он освободил Беларусь от самого себя.

«Радыё Свабода» сообщает, что на акцию пришли около 500 человек.

Фото: «Белсат»
Фото: «Белсат»
Фото: «Белсат»
Фото: «Белсат»
Фото: «Белсат»
Фото: «Белсат»
Фото: «Радыё Свабода»
Фото: «Радыё Свабода»
Фото: «Радыё Свабода»
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