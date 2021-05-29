В Варшаве проходит большой пикет солидарности с Беларусью 29.05.2021, 16:21

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К акции присоединились сотни человек.

29 мая по всему миру проходит Глобальный пикет солидарности с Беларусью. В Варшаве белорусы вышли на площадь в Старом городе.

На акции выступили родители задержанного неделю назад в Минске журналиста Романа Протасевича, передает «Белсат». Они обратили с призывом к Лукашенко, чтобы он освободил Беларусь от самого себя.

«Радыё Свабода» сообщает, что на акцию пришли около 500 человек.

Фото: «Белсат»

Фото: «Белсат»

Фото: «Белсат»

Фото: «Белсат»

Фото: «Белсат»

Фото: «Белсат»

Фото: «Радыё Свабода»

Фото: «Радыё Свабода»

Фото: «Радыё Свабода»

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