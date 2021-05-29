Как выглядит детская больница в Осиповичах: шокирующие фото 2 29.05.2021, 16:38

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«Социальное государство» во всей красе.

Осиповчанка Инна Павлович рассказала о своих впечатлениях после нахождения в детской больнице по улице Октябрьской. Также она обратилась к местной власти, пишет «Магілёўскі рэгіён».

Женщина объяснила, что увидела состояние больницы после того, как попала туда с ребёнком:

«Поневоле я с 10-месячным ребёнком оказалась в осиповичской детской больнице. У меня побежали мурашки и потекли слёзы от увиденного. В этой обстановке лечат детей. Всё лучшее – детям! Ползают муравьи, плесень, отбитая штукатурка. Да что говорить – всё видно на фото.

Обращаюсь к властям: обратите внимание не на фасад центра города и прилегающую территорию, а на детскую больницу. Забота о городе и о его людях заключается не в покраске бордюров и покосе травы перед приездом руководства страны, а в создании действительно хороших условий для жизни. Тем более, если это касается жизни и здоровья детей!», – говорит жительница Осиповичей.

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