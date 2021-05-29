Ученые обнаружили в Саудовской Аравии загадочные монументы, которым 7 тысяч лет 29.05.2021, 17:01

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Эксперты отмечают, что мустатилы на 2,5 тысячи лет старше знаменитого Стоунхенджа.

Археологи изучили более тысячи больших прямоугольных памятников, известных как мустатилы, в Северо-Западной Аравии. Это самые ранние найденные объекты, которые относятся к традиции строительства памятников. Об этом сообщает Нeritagedaily (перевод - «Апостроф»).

Исследование проводилось учеными из Университета Западной Австралии на территории площадью 200 000 км² с помощью вертолета. Обнаружено вдвое больше мустатилов, чем считалось ранее.

“Некоторые из этих монументальных сооружений, должно быть, были построены большими группами людей, что говорит о том, что сообщества объединились, чтобы построить эти объекты”, - отметила доктор Мелисса Кеннеди, помощник директора проекта из Университета Западной Австралии.

Также оказалось, что памятники были более сложными, чем считалось ранее, с отдельными входами, организованными “кельями” и стоячими камнями.

Были найдены следы подношений из рогов и частей черепа крупного рогатого скота, что подтвердили ритуальное использование мустатилов.

На основании результатов радиоуглеродного анализа ученые предполагают, что изученные сооружения датируются эпохой неолита, примерно 5300-5000 гг. до н.э.

Доктор Кеннеди заявил что мустатилы северо-западной Аравии на 2,5 тыс. лет старше знаменитого Стоунхенджа.

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