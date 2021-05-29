Литовские визовые центры в Беларуси вновь начнут принимать документы на шенгенские визы 1 29.05.2021, 17:03

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Заявления на визу будут принимать уже с 31 мая.

Тем, кто решит подать заявление, необходимо иметь при себе свидетельство о прохождении вакцинации от COVID-19 на одном из 24 официальных языков Евросоюза (туда входит и английский), пишет телеграм-канал tut.by.

Правда, подойдет лишь одна из четырех указанных вакцин: COVID-19 Vaccine Janssen, Comirnaty, COVID-19 Vaccine Moderna, Vaxzervia. Отметим, что в Беларуси на данный момент привиться можно только вакциной «Спутник V» (российского или белорусского производства) или китайской Sinopharm.

Документы принимают на получение виз типа C.

О прекращении приема документов визовыми центрами Литвы в нашей стране стало известно 8 октября прошлого года — почти восемь месяцев назад. Это произошло вскоре после того, как МИД нашей страны потребовал сократить персонал литовского диппредставительства, а его глава покинул Беларусь.

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