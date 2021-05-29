В Румынии начали прививать детей в возрасте 12 - 15 лет
- 29.05.2021, 17:11
В Бухаресте в одном из городских парков разместили две мобильные прививочные станции.
В Румынии начали делать прививки вакциной BioNTech/Pfizer детям в возрасте от 12 до 15 лет. В частности, в столице страны Бухаресте в одном из городских парков в субботу, 29 мая, размещены две мобильные прививочные станции, сотрудники которых уже начали вакцинировать желающих, пишет «Немецкая волна».
Вакцинация производится только после того, как родители подпишут документ о согласии на прививку. Накануне Европейское агентство лекарственных средств (EMA) разрешило применение вакцины производства BioNTech/Pfizer для детей этого возраста, однако официальное согласие Еврокомиссии пока отсутствует.