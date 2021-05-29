Ситуация в Сирии: как страна осталась на «асадном» положении 29.05.2021, 17:35

На недавних выборах за Асада свои голоса по официальным данным отдали 95,2% избирателей при явке 78,6%.

На днях в Сирии состоялись президентские выборы, хотя назвать происходящий фарс можно скорее декоративным «одобрямсом», ведь все было предрешено заранее, так же, как с голосованием на пеньках за путинское обнуление конституции РФ в прошлом году. Вы «удивитесь», но победу одержал тот самый «кровавый офтальмолог» Башар аль-Асад. Результат голосования выполнен даже круче, чем в путинской России, ведь за Асада свои голоса по официальным данным отдали 95,2% избирателей при явке 78,6%, пишет телеграм-канал «Сито Сократа».

Да, Путин на выборах 2018 года показал не такой уверенный результат – только 76%, хотя российская политическая система с доминированием «Единой России» в чем-то похожа на сирийский авторитаризм с находящейся у власти партией «Баас». Еще одно большое отличие «асадизма» от «путинизма» состоит в том, что у 55-летнего Асада есть наследник по мужской линии, а Путина нет ни законной жены, ни законных детей-мальчиков. В Сирии есть вероятность, что от Башара власть перейдет к его сыновьям Кариму или Хафезу-младшему, и асадитская династия, правящая уже 50 лет, не вымрет. Чего не скажешь про российского одиночку.

В целом же Асад и Путин – очень похожи между собой. Оба выскочили как чертики из табакерки в 2000 году. Оба правят брутально и репрессивно. Оба числятся в списках мировых изгоев, хотя и разного калибра. Не зря ведь Путин в рамках круговой поруки диктаторов в 2015 году совершил интервенцию с Сирии для спасения своего двойника в Сирии, находящегося за шаг до попадания в руки суннитской оппозиции с грядущим линчеванием на улицах Дамаска. Путинские советники, рассматривая драматическое развитие ситуации в Сирии в ходе «арабской весны» видят в ней уменьшенную модель будущего самой России, где падение путинизма может сопровождаться чрезвычайно высокой степенью политической нестабильности, и сопредельным странам уже пора задуматься на тем, как обезопасить себя от последствий разворачивания данного сценария. Путинская пропаганда рисовала россиянам ужасы гражданской войны в Сирии, как бы намекая на возможность их повторения в РФ, если Путин вдруг сойдет с политической сцены. Что по логики исторического процесса просто неизбежно.

Но вернемся к Сирии. «Победа» Асада должна особенно «порадовать» рядовых россиян, ведь теперь из российского бюджета нужно будет изыскать фонды для послевоенной реконструкции сирийских территорий. А это от 250 до 400 млрд.$. При том, что в 2021 году доходная часть бюджета путинской сверхдержавы составляет 260 млрд.$.

Сирийцы при Асаде будут настоятельно просить у своего покровителя выделить эти средства, ведь не зря же их спасали, тем более других источников денег у Дамаска нет. После начала новой семилетки Асада, т.е. до 2028 года сирийцы живут в осадном положении. Пока кроме России, его с переизбранием поздравил лишь Иран, также живущий под санкциями.

Сирийская оппозиция назвала выборы «театральным представлением» и продолжением тирании, которые убивают политический процесс в республике. В Париже указывают, что выборы не вызывают доверия, они не свободны и не легитимны. Аналогичной позиции придерживаются в Вашингтоне, подчеркивая: Асад не дает возможность проявить волеизъявление всему сирийскому обществу, как того требует Резолюция СБ ООН 2254. В Турции же говорят, что Асад лишил права голоса 7 млн. сирийцев, которые стали вынужденными диаспорами вследствие боевых действий.

Однако Асад считает все эти критические замечание никчемными, ехидно говоря: «их ценность равна нулю». Иными словами, он надеется, что большой российский брат ему поможет, и он дальше будет спокойно сидеть в позе диктатора, пока его народ страдает от лишений и изоляции. Россиянам стоит лучше присмотреться под таким углом к Сирии, ведь это сценарий, поджидающий их в условиях деградации путинизма.

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