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Медики назвали оптимальное количество сна для продления жизни

  • 29.05.2021, 17:41
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Медики назвали оптимальное количество сна для продления жизни

Исследовательская группа из Калифорнийского университета в течение 6 лет изучали качество сна более миллиона человек.

Известно, что дефицит сна негативно влияет на здоровье, увеличивая риск болезней сердца, почек, гипертонии, диабета, инсульта и депрессии. Недостаток сна также может вызвать проблемы с принятием решений, контролем эмоций и поведения, сообщает lenta.ua.

Доктор Даниэль Крипке и его исследовательская группа из Калифорнийского университета в течение шести лет изучали качество сна более одного миллиона участников. Они обнаружили, что семь часов – это оптимальное время, необходимое человеку для продления жизни.

Интересно, что сон менее семи часов ведет к снижению продолжительности жизни. Также ученые заявили, что недосып в будние дни и пересып в выходные может нарушить ритм сна и бодрствования, что может иметь пагубные последствия для организма.

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